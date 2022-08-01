الناطق باسم حماس يكشف تفاصيل زيارة الوفد المصري لقطاع غزة غداً الثلاثاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:42 م
01 اغسطس 2022
عبد اللطيف القانوع
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كشف الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، تفاصيل زيارة الوفد المصري لقطاع غزة يوم غد الثلاثاء، مشيراً الى أن الزيارة تأتي في إطار متابعة ملف الإعمار والملف الاقتصادي.

و أشار القانوع الى أن الوفد المصري القادم لقطاع غزة غداً هو تخصصي بالدرجة الأولى ويأتي في إطار متابعة الملفات المشتركة مع الأشقاء المصريين وعلى رأسها ملفي الإعمار والملف الاقتصادي.

و قال الناطق باسم حماس: "نقدر جهود الاشقاء في مصر في التخفيف من معاناة شعبنا، والمساهمة في حل عديد القضايا التي تساهم في تخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2007".

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