الناطق باسم حماس يكشف تفاصيل زيارة الوفد المصري لقطاع غزة غداً الثلاثاء

كشف الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، تفاصيل زيارة الوفد المصري لقطاع غزة يوم غد الثلاثاء، مشيراً الى أن الزيارة تأتي في إطار متابعة ملف الإعمار والملف الاقتصادي.

و أشار القانوع الى أن الوفد المصري القادم لقطاع غزة غداً هو تخصصي بالدرجة الأولى ويأتي في إطار متابعة الملفات المشتركة مع الأشقاء المصريين وعلى رأسها ملفي الإعمار والملف الاقتصادي.

و قال الناطق باسم حماس: "نقدر جهود الاشقاء في مصر في التخفيف من معاناة شعبنا، والمساهمة في حل عديد القضايا التي تساهم في تخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2007".