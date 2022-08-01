السودان تعلن عن تسجيل أول إصابة بجدري القرود

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود، لطفل بولاية غرب دارفور (غرب).

وقالت الوزارة في بيان نشرته الوكالة السودانية الرسمية: "نعلن عن تسجيل أول حالة مؤكدة بجدري القرود بالسودان بولاية غرب دارفور لطالب يبلغ من العمر 16 عاماً".

وأفادت أنه تم تأكيد الحالة من المعمل القومي للصحة العامة.

وأشارت الوزارة إلى عدم وجود حالات أخرى، ولفتت إلى أنها تتقصى لتحديد جهة الإصابة.

والسبت، قال مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة منتصر محمد عثمان، إن "حالات الاشتباه بالمرض بلغت 38 حالة"، حسب الوكالة الرسمية.

والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ صحية عالمية" بعد تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة و5 وفيات بجدري القرود في 78 دولة، معظمها في القارة الأوروبية.