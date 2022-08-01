توقعات حالة الطقس في البلاد خلال الأيام القادمة.. الحرارة تتجه نحو الارتفاع أكثر

توقع موقع "طقس فلسطين" أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة يوم غد الثلاثاء، حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الأربعة درجات مئوية ، وتكون الأجواء حارة نهاراً في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية.

أما يوم الأربعاء فيكون الجو حاراً، و لا يطرأ تغيير على درجات الحرارة وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو ثلاثة الى أربعة درجات مئوية ، وتكون الأجواء حارة نهاراً في كافة المناطق وخاصة في المناطق السهلية والغورية، ومناطق البحر الميت والنقب . وليلاً تتراجع الحرارة بشكل واضج ليسود طقس معتدل ولطيف ومنعش تحديداُ في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية.

و تستمر الأجواء الحارة تسيطر على البلاد، يوم الخميس حيث تبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الخمسة درجات مئوية ويسود جو حار الى شديد الحرارة نهاراً خاصة في المناطق السهلية والغورية. مساءاً يصبح الجو لطيفاً في المناطق الجبلية وتبقى الأجواء رطبة ومزعجة في المناطق السحلية والقريبة من السواحل. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و تتحول الأجواء الى حارة جداً جداً يوم الجمعة، و توالي الحرارة رحلتها نحو الأعلى ونحو الارتفاع ليصبح الجو حاراً الى شديد الحرارة بين العاشرة والنصف والرابعة والنصف عصراً. ومن ثم تنخفض الحرارة ويصبح الجو لطيفاً ومريحاً. ومع ساعات منتصف الليل تهب نسمات هواء عليلة الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

أما يوم السبت المقبل فيطرأ أرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصل الى أعلى من المعدلات السنوية بنحو الستة درجات مئوية. ويسود في وقت الظهيرة جو شديد الحرارة في كافة المناطق وبشكل اقل في المناطق الجبلية . ومع المساء يتعتدل الطقس وتنخفض الحرارة بشكل واضح خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. بينما يبقى الجو حارأً نسبياً ومزعجاً مع نسب رطوبة مرتفعة . الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.