بلينكن يحث غانتس على نشر النتائج النهائية بشأن مقتل أبو عاقلة

حث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الاثنين، وزير جيش العدو بيني غانتس على نشر النتائج النهائية لتحقيق الجيش "الإسرائيلي" في أقرب وقت ممكن في ملابسات اغتيال الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

ونقل موقع والا العبري عن مصدرين مطلعين قولهما: أن بلينكن استعجل غانتس في إنهاء ملف قضية أبو عاقلة التي قُتلت خلال عملية عسكرية في جنين.

وأشار إلى أن بلينكن سأل خلال اتصاله بغانتس أول أمس السبت عن موعد انتهاء الجيش من التحقيق الميداني الذي يجريه بشأن مقتل أبو عاقلة، ورد غانتس على بلينكن بأن التقرير النهائي سيُنشر في غضون أسابيع قليلة.

وقالت المصادر: إن وزير الخارجية الأمريكي أخبر غانتس إنه التقى عائلة أبو عاقلة قبل أيام قليلة من محادثتهما، وأن أفراد العائلة طالبوا بالحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث الذي قُتلت فيها شيرين.

وأبلغ بلينكين، غانتس أنه من المهم أن يكتمل تحقيق الجيش في أسرع وقت ممكن وأن تُحال نتائجه إلى كل من الإدارة الأمريكية وعائلة أبو عاقلة.