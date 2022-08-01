بريطانيا تصدر ترخيصًا عامًا جديدًا بشأن تأمين مقاولي روسيا

أفادت وزارة التجارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة أصدرت ترخيصاً عاماً جديداً، يسمح جزئيا بتأمين مقاولي روسيا في صناعة الطيران.

وأوضحت الخارجية البريطانية، أنه "يسمح الترخيص العام بتوفير التأمين وإعادة التأمين للمتعاملين مع روسيا، مع مراعاة القيود والشروط الأوسع للترخيص"، على ألا ينسحب ذلك على التعامل العسكري,

وأعلنت الحكومة البريطانية في 9 مارس حظر التعامل مع روسيا في مجالات إنتاج وتكنولوجيا الطيران والفضاء.

وأشارت إلى أنه تم منع شركات التأمين البريطانية من تقديم الخدمات للمقاولين الروس في هذه القطاعات من الاقتصاد.