الاحتلال يصادق على مشروع "بوابة الأردن" المشترك

أكد وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عيساوي فريج، اليوم الاثنين، أن المصادقة على مشروع "بوابة الأردن" للمنطقة الصناعية المشتركة بين عمّان وتل أبيب، سيحوّل ميناء حيفا إلى ميناء رئيسي في المنطقة.

وأوضح فريج، أن المنطقة الصناعية ستصبح بوابة لنقل البضائع إلى دول عربية وخليجية، إذ يعد مشروع "بوابة الأردن" أكبر مشروع لوزارة التعاون الإقليمي، وساهم فريج في تنفيذ المشروع بعد تعطيله أكثر من 28 عاما.

وأشار إلى أنه تم انتهاء العمل بالمشروع من الجانب الأردني ويمتد على مساحة تقدر بـ 700 كيلومتر مربع.

وبيّن الوزير "الإسرائيلي"، أن مشروع "بوابة الأردن" سيقوم بتشغيل أكثر من عشرة آلاف عامل أردني في المقابل وستقوم إسرائيل بإدارة المشروع من خلال مجموعة رجال أعمال إسرائيليين.

ولفت إلى أن مدير المشروع في الجانب الأردني هو محامي من إسرائيل يدعى راني حاج يحيى.

وأكد فريج، أن الإمارات ستقوم ببناء مراكز ومخازن لها على الأراضي الأردنية وبالقرب من الحدود وستعمل على نقل تلك البضائع إلى مناطق متعددة ودولا أخرى في العالم، وستقوم الإمارات باستئجار مناطق من أجل تخزين بضائعهم بعد نقلها من ميناء حيفا.

وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد على تسريع تنفيذ مشروع إقامة منطقة صناعية مشتركة مع الأردن، وتجدر الإشارة إلى أن فكرة مشروع "بوابة الأردن" كانت قد طُرحت خلال المحادثات التي أدت إلى إبرام معاهدة السلام في عام 1994.

وقال رئيس الوزراء يائير لابيد: "إنه وبعد 28 عاما من إبرام معاهدة السلام مع الأردن، ندفع علاقات حسن الجوار بين الدولتين خطوة أخرى إلى الأمام".