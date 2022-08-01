بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري يلا شوت اون تايم سبورت-بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، يحاول نادي الزمالك المصري، مساء اليوم الإثنين، مواصلة طريق الفوز والمحافظة على صدراة الدروي عندما يواجه الزمالك غريمه بيراميدز اليوم، خاصة وأن كافة التوقعات تشير إلى أن المباراة ستحمل الاثارة والتشويق في مجرياتها، لذلك وحرصاً من فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وتماشياً مع عمليات البحث الدائمة على مباريات النادي الزمالك المصري وبيراميدز، وخاصة مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الإثنين 1/8/2022م، سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن أفضل الروابط المتاحة لمشاهدة مباراة الزمالك المصري وبيراميدز في الدوري المصري 2022، وكذلك تشكيل الزمالك المصري أمام بيراميدز، والقناة الناقلة للمباراة وكذلك المعلق التي وضعته القناة للتعليق على مجريات مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري 2022

ومن المقرر أن تنطلق صفارة البداية بين فريقي الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم غد الاثنين 1 أغسطس 2022، وذلك ضمن الجولة الـ 28 من منافسة الدوري المصري الممتاز، لذلك يبحث عشاق كرة القدم عن موعد هذه المباراة ويواصلون الاهتمام بالاطلاع على، موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري، خاصة أنها تلعب بين فريقين من أقوى الفرق على صعيد الجمهورية المصرية.

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تشيكل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في الدوري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ونظيره بيراميدز اليوم الإثنين الموافق الأول من شهر أغسطس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: إمام عاشور – إسلام جابر – محمد أشرف " روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

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وفي مقالنا الذي حمل عنوان سنوضح لكم القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز فقد أعلنت شبكة قنوات اون تايم سبورت 1 عن نقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت، في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين، الساعة 9:00 بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز على أرضية استاد القاهرة الدولي، عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1، والتي أعلنت عن تعيين كلاً من مدحت شلبي للتعليق على المباراة عبر شاشة القناة الصوتية الأولى، بينما تم تعيين حاتم بطيشة للتعليق عليها عبر القناة الصوتية الثانية.

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,يستضيف فيها الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض نظيره بيراميدز، في قمة مباريات الجولة الـ28 من عمر الدوري الممتاز، مساء غدًا الإثنين الموافق 1 من أغسطس المقبل 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة الخرطوم وطرابلس، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقدس الشريف، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط، لذلك قررنا في مقالنا مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم بث مباشر الأن يلا شوت.. مباراة الزمالك وبيراميدز أون تايم سبورت من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري الممتاز

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، فيما يحل بيراميدز بالمركز الثاني برصيد 59 نقطة.

1- الزمالك 63 نقطة، 2- بيراميدز 59 نقطة ، 3- الاهلي 54 نقطة ،4- فيوتشر 42 نقطة ، 5- طلائع الجيش 41 نقطة، 6- سموحة 40 نقطة، 7- البنك الأهلي 37 نقطة، 8- فاركو 35 نقطة ، 9- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة، 10- الاتحاد السكندري 33 نقطة ،11- المصري البورسعيدي 31 نقطة، 12- إنبي 30 نقطة، 13- الإسماعيلي 29 نقطة، 14- غزل المحلة 27 نقطة، 15- الجونة 26 نقطة، 16- المقاولون العرب 24 نقطة، 17- إيسترن كومباني 24 نقطة، 18- مصر للمقاصة 15 نقطة، ولمشاهدة المباراة هنــــــــــــــــــا

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وفي مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري يلا شوت اون تايم سبورت-بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، فاز فريق بيراميدز ضد نظيره فريق البنك الأهلي في الجولة الماضية بهدف نظيف، وفاز الزمالك بنفس النتيجة أمام نظيره فريق فيوتشر.

ويتواجد فريق بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما يحتل الزمالك الصدارة برصيد 63 نقطة

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توقع سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على حساب الزمالك، في المباراة التي ستجمع الفريقين، مساء اليوم الإثنبن، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «بوكس تو بوكس» المذاع على فضائية ETC: «بيراميدز قادر على الفوز على الزمالك في مباراة اليوم، لو قدم نفس الأداء الذي قدمه في المباريات الأخيرة بالدوري، مستوى بيراميدز في آخر 3 مباريات يؤهله للفوز على الزمالك».

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وأضاف: «إذا أراد الزمالك الفوز على بيراميدز عليه الحد من خطورة عبدالله السعيد، الفريق القادر على السيطرة على وسط الملعب سيحسم المباراة بين الزمالك وبيراميدز»

وأشار: «الأهلي يُعاني من سوء التوفيق، والبرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلي، معذور في بعض تصريحاته لأنها تُطلق في أوقات التعثر وبالتالي يتم اصطيادها»، مضيفًا: «الأهلي يمتلك مواهب كثيرة في قطاع الناشئين، ويجب الدفع ببعضهم لتجديد دماء الفريق بالفترة المقبلة».

وأتم: «ظهور لاعبي الأهلي في أحد الأفراح أمر غير مقبول لأنه كان لا بد أن يحترم اللاعبين مشاعر الجماهير الحزينة"، ولمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر اضغط هنـــــــــــــــا

طاقم تحكيم يوناني لإدارة لقاء الزمالك وبيراميدز.. إليكم التشكيل المتوقع للفريقين #أخبار_ONTime pic.twitter.com/hidezNvfQ8 — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 1, 2022

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تردد قناة أون تايم سبورت 1 الجديد 2022 الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز هنــــــــــــــــــــــا

ويمكنك بسهولة مشاهدة جميع المباريات الرياضية التي تعرض على قناة Ontime Sport 1 من خلال استقبال القناة على شاشة التلفزيون الخاص بك من خلال التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت 1 الذي أوضحناه لك في الجدول أعلاه، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

نقوم بالضغط على زر القائمة “menu” من الريموت كنترول الخاص بالرسيفر.

بعد ذلك نختار من القائمة التي تظهر كلمة التركيب “installation“.

ستظهر قائمة بها عدة خيارات اختر التثبيت اليدوي “Manual installation“.

نقوم باختيار القمر الصناعي نايل سات “nilesat” من قائمة الأقمار الصناعية.

ادخال تردد أون تايم سبورت 3 الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول السابق.

ثم اضغط على كلمة بحث “Search” لبدء البحث عن القنوات ذات التردد نفسه.

بمجرد اكتمال البحث ، سيُطلب منك الضغط على حفظ لحفظ القنوات الجديدة.

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صرح ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني السابق أن مباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر لها مساء اليوم الاثنين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر الدوري، سوف تحسم هوية بطل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأضاف ضياء السيد، خلال تصريحات تلفزيونية:« فريق الزمالك الأقرب لحصد بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم معنويًا بسبب لاعبيه ولكن الأرقام تؤجل الحسم و فوز بيراميدز أوالتعادل يعطى فرصة للأهلى للدخول في منافسة قوية لحصد البطولة".

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تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز الدوري المصري

وتسعى إدارة قناة أون تايم سبورت إلى تحديث تردداتها للأفضل، حتى تعرض للمشاهدين المباريات بأفضل طريقة وأعلى جودة، كما إنها تحرص على بث البرامج الرياضية التي يهتم بها عشاق كرة القدم حول العالم، وهي تعمل جاهدة على إرضاء جمهورها على مستوى الوطن العربي والأوروبي والإفريقي، وبث برامجها ومبارياتها بجودة عالية جدا اتش دي، لهاذ يهتمون بالبحث عن، أحدث تردد لقناة أون تايم سبورت الجديد 2022 هنـــــــــــــــــــــا

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وفي مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري يلا شوت اون تايم سبورت-بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، يمكنك متابعة أهم وأبرز البرامج والمباريات المعروضة على قناة Ontime Sports 1 من خلال متابعة الصفحة الرسمية لشبكة OnTime Sports على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، وللمزيد سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم تردد قناة أون تايم سبورت الجديد نايل سات 2022 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس مصر 2022.