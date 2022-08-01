بالصور غضب عارم إزاء نقل تمويل تعبيد شارع رئيسي في خانيونس لأخر شرقًا.. والبلدية تجتمع اليوم..!

أحمد منصور- فلسطين اليوم



أثار قرار بلدية خان يونس إلغاء بلدية خان يونس مشروع تعبيد شارع (41) والممتد من تقاطع الشؤون الاجتماعية حتى أبراج طيبة وصولًا إلى شارع البحر جنوبًا، غضبًا واستنكارًا من قبل المواطنين في حي الأمل، معتبرين ذلك استهتارًا متعمد من قبل البلدية بحق المواطنين سكان الحي والمدينة.

وكانت بلدية خان يونس نقلت تمويل مشروع تعبيد شارع 41 إلى مشروع آخر شرق مدينة، وفق ما أوردته لجنة متابعة حي الأمل في مدينة خان يونس، والتي ترى أن ذلك يعد مؤامرة لإلغاء مشروع تعبيد الشارع.

استهتار متعمد

المواطن ياسر الحاج، قال عبر صفحته "فيسبوك"، إن ثبت ذلك فهذا استهتار معتمد لكل سكان حي الامل والمعسكر، فهذا الشارع وتنفيذه من أدنى الحقوق على البلدية للمنطقتين، فلا بد من وقفة من الجميع".

أما المواطن فادي أبو أحمد، اعتبر أن تحويل بلدية خان يونس أموال رصف شارع ٤١ من الشؤون للبحر لمنطقة أخرى، جريمة كبيرة بحق أهالي المشروع والمعسكر.

وتابع أبو احمد: "بعملكم هذا ستسقطون كل شيء، داعيًا أعضاء المجلس البلدي عن حي الأمل والمعسكر حان الوقت للوقوف أمام قرار البلدية، بقوله: "إما وقفة مع حقوق مواطنيكم وجيرانكم الذين وثقوا بكم أو تنحازوا للباطل".

بلدية خاصة

فيما تساءل المواطن أبو سياف كلاب: "ما هو المانع في ان تكون لنا بلدية خاصة في غرب خانيونس طالما نؤدي الواجبات ونحن الاكثر سكانا واقل خدمات..؟".

وتابع: "عندنا كفاءات، ويمكننا الاعتماد على أنفسنا أن يكون لنا بلدية خاصة، وهو مطلب شرعي وجماهيري"، داعيًا لجمع التواقيع من المواطنين والعمل على تحقيق هذا المطلب العادل وتقديمه لجهات الاختصاص.

لجنة متابعة حي الأمل، أوضحت، أن مشروع تعبيد شارع (41) في خان يونس تم طرحه من قبل الحكومة في غزة وتم الإعلان عن مناقصة المشروع بشكل رسمي.

قرار مفاجئ

وقال أحد أعضاء اللجنة "رفض ذكر اسمه" لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، "كان من المقرر الشروع في تعبيد الطريق بعد عيد الأضحى، لكن فوجئنا أنه جرى نقل تمويل شارع (41) إلى شارع أخر شرق المدينة"، مشيرًا إلى الشارع يخدم ما يزيد عن 200 ألف نسمة.

ووفق لجنة المتابعة، فإن المشروع قد رسى على شركة "الخيسي" للمقاولات لتنفيذه، معتبرة أن ما يحدث من استهتار واستحقار وتهميش للمنطقة وخطير جدا.

وتساءل عضو اللجنة:" كيف لمشروع أمواله جاهزة للبدء بتنفيذه، ويتم نقله إلى مشروع آخر"، مبينًا أنه تم التواصل مع البلدية، وأعطت مبررات محاولتها الحصول على تمويل أفضل، معبرًا عن رفضه لهذه المبررات.

ولفت أن اللجنة لديها أدلة تثبت أنه سيتم تحويل تمويل شارع (41) إلى مشروع أخر شرق مدينة خان يونس.

وشدد على رفض اللجنة لكافة المبررات التي ستقدمها إدارة البلدية خلال اجتماعها اليوم مع لجنة حي الأمل.

ودعت اللجنة أعضاء المجلس البلدي، أ. مروان أبو شمالة و أ. عماد اسليم ورئيس لجنة حي الأمل أبو شادي كلاب للتحرك الفوري قبل فوات الأوان.

وأشار إلى ضرورة تحرك الجميع قبل فوات الأوان، مبينة أنه في حال تم هذا فإنه لن يتم تطوير الشارع أو تعبيده حتى سنوات طويلة.

رئيس الاعلام في بلدية خان يونس صائب لقان، نفى ما تم تداوله بشأن تحويل تمويل مشروع تعبيد شارع رقم 41، إلى مشروع آخر.

البلدية تنفي..!

وقال لقان في تصريح لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن هناك اجتماع سيعقد، مساء اليوم الاثنين، بين إدارة بلدية خان يونس ولجنة حي الأمل للوقوف على حيثيات المشروع.

وأضاف أن بلدية خان يونس، ستصدر بيانًا صحفيًا للإعلام عقب الاجتماع بشأن مخرجات الاجتماع".













