تردد قناة دوحة القرآن 2022-تردد قناة دوحة القرآن الجديد على النايل سات 2022، استطاعت قناة دوحة القرآن أن تفرض نفسها ضمن القنوات الدينية، خاصة وأن عمليات البحث عبر محركات البحث قوقل وغيرها، تشهدها القناة بشكل دائم، كون القناة متخصصة في عرض تلاوة القرآن الكريم على مدار 24 ساعة في اليوم، ويمكنكم من خلالها الاستماع للقرآن الكريم من كبار المشايخ من جميع انحاء الوطن العربي، لذلك وضمن مواكبتها الدائمة لكافة عمليات البحث التي تجرى ويرصدها فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن تردد قناة دوحة القرآن الجديد على النايل سات “Frequency Channel Dohat Al-Quraan“.

تردد قناة دوحة القرآن 2022

وتقدم قناة دوحة القرآن بث فضائي مميز على مدار اليوم بدون انقطاع، لتقديم تلاوة عطوة للقرآن الكريم من خلال تلاوة أشهر المشايخ في الدول العربية، حيث تحظى القناة باهتمام ومتابعة عدد كبير من المتابعين في الدول العربية بشكل عام، وذلك لما تقدمه من مزايا هامة من تقديم محتوى ديني هادف، يسعى إلى وصول تلاوة القرآن الكريم إلى كافة المنازل في العالم من خلال تقديم البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية المختلفة، حيث تقدم القناة محتوى مميز بجانب مجموعة من البرامج الدينية الإسلامية الهامة.

تردد قناة دوحة القرآن الجديد على النايل سات

وقناة دوحة القرآن الفضائية يتم بثها من دولة قطر العربية، وهي قناة دينية إسلامية متخصصة في بث القرآن الكريم طوال اليوم بطريقة مصورة مع كتابة الآيات على الشاشة، وأكثر ما يميز قناة دوحة القران أنها تعرض آيات القرآن الكريم بقراءات مختلفة، وتعرض تلاوة عدد كبير جداً من المشايخ والمقرئين في الوطن العربي.

حيث تعرض قناة Dohat Al-Quraan القرآن بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمد جبريل، الشيخ مشاري العفاسي، والشيخ فارس عباد وغيرهم من المشايخ.

لمحبي فعل الخير والإكثار من الصدقات الجارية : pic.twitter.com/U5Cqm9v7Am — د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) January 21, 2022

تردد قناة دوحة القران 2022

وضمن مقالناتردد قناة دوحة القرآن 2022-تردد قناة دوحة القرآن الجديد على النايل سات 2022، يمكنكم استقبال تردد قناة Dohat Al-Quraan من خلال استخدام التردد المتاح في الجدول التالي، حيث يوفر لكم أفضل إشارة للقناة بجودة عالية وبدون تشويش أو انقطاع في البث.

القمر التردد FEC/SR الجودة

نايل سات 10727 (H) 27500 – 7/8 SD

اسم القناة على قائمة القنوات “Dohat Al-Quraan“

تنبيه: توقفت قناة دوحة القرآن الفضائية عن العمل على القمر الصناعي نايل سات ولم تعلن عن سبب توقفها أو متى سوف تعود للبث من جديد.

تردد قناة دوحة القرآن Doht Al Quraan على النايل سات

أولًا: الضغط على زر menu من الريموت كنترول.

الدخول على قائمة التركيب Installation. اختيار التركيب اليدوي Manual installation. اختيار القمر الصناعي النايل سات. كتابة تردد دوحة القرآن، الاستقطاب، معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ. الضغط على موافق OK بعد التأكد من صحة البيانات لبدأ البحث. الضغط على حفظ Save بعد وصول رسالة انتهاء البحث.

تردد قناة دوحة القرآن على النايل سات 2022

وأعلنت قناة دوحة القرآن الفضائية أنها قد توقف بثها في نهاية شهر يناير الجاري في حال عدم وجود داعم لها.

وتعتبر قناة دوحة القرآن أول قناة فضائية قطرية للقرآن الكريم تبث عبر قمر نايلسات تردد H 10 727 وهي تبث القرآن الكريم فقط حالياً في الوطن العربي كاملاً وهي على باقة أوريدو TV وعلى الرقم 163.

تردد قناة دوحة القران الجديد 2022 للقران الكريم علي النايل سات

تردد قناة دوحة القرآن على النايل سات

تحقق قناة دوحة القرآن الكريم نجاح كبير لكونها تتصدر قائمة القنوات الإسلامية التي تقدم محتوى مميز خاص بكافة المسلمين في شتى أنحاء العالم، حيث نجحت في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة بداية من انطلاقها في السنوات الأخيرة والتي تستمر في تحقيق النجاح حتى الآن، حيث تقوم بتقديم بثها الفضائي على الأقمار الصناعية المختلفة بشكل مجاني بدون تشفير من داخل دولة قطر، حيث تقوم بتقديم تلاوة القرآن الكريم على مدار اليوم بدون انقطاع من خلال تلاوة بصوت عذب لأشهر الشيوخ في العالم العربي، فضلا عن تقديم مجموعة من البرامج الهامة الإسلامية التي تقوم بتقديم العديد من التعاليم الهامة في الدين الإسلامي، حيث تسعى إلى تقديم تفسير القرآن الكريم والأحاديث الشريفة الهامة التي يستفيد منها المسلم في حياته.

وتحظى قناة دوحة القرآن بملايين المشاهدات التي تحققها يوميا من خلال تقديم البث الفضائي للقناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، مثل القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، كما تقوم القناة بتقديم المحتوى الخاص بها من خلال التطبيق الإلكتروني دوحة القران الذي يتم إتاحة تحميله بسهولة على الهواتف الذكية، للاستماع بتلاوة القرآن الكريم بالصوت الذي يتم تحديده.