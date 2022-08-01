بسعر ١.٥ شيكل للكيلو .."كهرباء غزة": سنوفر خدمة كهرباء على مدار 24 ساعة لكافة مناطق القطاع

أكد محمد ثابت مدير عام العلاقات العامة والاعلام بشركة توزيع كهرباء قطاع غزة، اليوم الإثنين، أن الشركة لديها توجه لتركيب عدادات ذكية بخدمة ٢ أمبير تستهدف كافة مناطق القطاع خلال المرحلة المقبلة لتوفير الكهرباء على مدار ٢٤ ساعة بسعر ١.٥ شيكل للكيلو.

وأوضح ثابت في تصريحات إذاعية، أن الشركة ستشرع في تركيب العدادات الذكية لكافة مناطق القطاع خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مبيناً أن هذه الخدمة تم تطبيقها في بعض المناطق في قطاع غزة.

وأشار إلى أن ما تم ركيبه حتى اللحظة من عدادات ذكية يصل إلى ٢٥ ألف عداد استهدفت بعض المناطق في القطاع، لافتاً إلى أن الشركة لديها خطة لتركيب ٦٠ ألف عداد ذكي خلال الأشهر القادمة لتحل مكان عدادات الدفع المسبق الحالية.

ونوه مدير عام العلاقات العامة والاعلام بشركة توزيع كهرباء قطاع غزة إلى أن خدمة كهرباء ٢ أمبير هي اختيارية ومطبقة في بعض المناطق وجاري العمل بها للوصول لمرحلة تستهدف كافة مناطق القطاع.