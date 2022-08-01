الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم "روف خشبي" فوق منزلها

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عائلة الخاروف على هدم "روف خشبي" فوق منزلها الكائن في حي وادي الجوز شمال البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، تحت تهديد الغرامات الباهظة، بحجة عدم الترخيص.

وقال المقدسي شادي الخروف: "بسبب أزمة السكن في مدينة القدس اضطررت لبناء "روف خشبي" فوق منزل عائلتي في حي وادي الجوز، لأجعل منه عشًّا للزوجية، وفوجئنا بقرار صادر عن بلدية الاحتلال بإزالته، بزعم أنه يحتاج ترخيصا منها، رغم أنه بناء قديم جدًا، وما قمنا به فقط إعادة تجديده بألواح خشبية".

وأضاف: "رسالتي الى هذه الاحتلال وبلديته، سنبقى هنا صامدين متجذرين في أرضنا، ولن نغادر أرض الآباء والأجداد، مهما حصل".