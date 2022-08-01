خطوات "إسرائيلية" متسارعة لتطوير منطقة صناعية مشتركة مع الأردن

وافقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الأحد، على اقتراح لتسريع إنشاء منطقة صناعية مشتركة على جانبي الحدود مع الأردن، وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس وزراء العدو يائير لبيد، فالمبادرة المعروفة باسم “بوابة الأردن” موجهة نحو زيادة التعاون بين كيان العدو والأردنيين، وقد تم اقتراحها لأول مرة خلال محادثات حول اتفاق السلام لعام 1994.

وقال لبيد في البيان: “28 عاماً منذ اتفاق السلام مع الأردن، نتقدم بعلاقات حسن الجوار بين بلدينا خطوة أخرى إلى الأمام، سيسمح ذلك لأصحاب المشاريع ورجال الأعمال الإسرائيليين والأردنيين بالتواصل مباشرة، وستنتج مبادرات مشتركة في التجارة والتكنولوجيا والصناعة المحلية”.

وتتضمن الخطة جسراً موجوداً يربط بين “الجانبين الإسرائيلي والأردني”، ويدعو قرار أمس الأحد إلى المضي قدماً في بناء محطة في “إسرائيل” لمعابر المشاة والتي ستضم مرفقاً لاستضافة رجال الأعمال والضيوف القادمين من الأردن.

كما ستبدأ حكومة الاحتلال في وضع مقترحات متوسطة وطويلة المدى لجذب الكيانات التجارية إلى المنطقة الصناعية.