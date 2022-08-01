هل يعود ميسي لبرشلونة؟ لابورتا يجيب

تحدث خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن أنباء عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى البارسا.



وينتهي عقد ميسي مع النادي الفرنسي في الصيف المقبل.



وقال لابورتا، في المؤتمر التقديمي للفرنسي جوليس كوندي، اليوم الاثنين، حول أنباء عودة ميسي: "لا أريد التعليق عليها.. لأنه لاعب في باريس سان جيرمان. لا أريد التعليق على هذا الموضوع لأنه يلعب مع باريس ولدينا ذكريات رائعة معه.. سنرى ما سيحدث".



وكان تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، صرح مؤخرا بأنه يتمنى عودة ميسي إلى البارسا، لكنه أكد أنه يتحدث عن المستقبل، وليس الموسم الحالي.



وانتقل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، عبر صفقة مجانية، عقب فشل تجديد عقده بسبب قانون اللعب المالي النظيف.