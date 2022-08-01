“خبير إسرائيلي”: “عندما يقول نصر الله إنه سيتحرك فهو في عادة يفعل”

أصدر حزب الله مقطع فيديو يظهر سفنً الكيان العدو متورطة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز، وحذر من اللعب بمرور الوقت عندما يتعلق الأمر بالحدود البحرية بين لبنان وكيان العدو ويتفاوض البلدان مع وساطة الولايات المتحدة بهدف ترسيم الحدود البحرية المشتركة، مما سيساعد في تحديد من يملك موارد النفط والغاز.

وفي لقاء مع اذاعة 103FM العبرية، مع البروفيسور إيال زيسر، الخبير في شئون سوريا ولبنان في جامعة تل أبيب، الذي شكك في الوصول إلى اتفاق بين كيان العدو ولبنان برعاية أمريكية فيما له علاقة بالحدود البحرية وقال: “لست متأكداً على الإطلاق، لقد كنا في هذا الخلاف لمدة 10 سنوات”.

“أشار إلى أن هناك جهات لا تريد حل المشكلة القائمة، وقال: “نعرف النظام اللبناني والأحزاب والشخصيات والأهالي وذوي المصالح، فهم لم يتمكنوا من التوصل إلى قرار بين هؤلاء أنفسهم حول كيفية تقسيم الغنائم”.

وأضاف: “لبنان في وضع مشلول سياسياً واقتصادياً أيضاً لا حكومة فيه تنافس بين مراكز القوة، لا أحد يريد أن يأخذها على عاتقه، ولا أحد يريد أن يمنح مكافأة لخصمه، وهذا الواقع أدى إلى عدم قدرتهم على اتخاذ القرار”.

وأشار زيسر إلى السيد نصر الله وقال: “لقد كان حريصاً جداً منذ اللحظة الأولى، لأنني أعتقد أن الاتفاق الذي ترحب به الحكومة اللبنانية هو أيضاً في مصلحته، – ومن وجهة نظر نصر الله يرى الأمور تتأرجح، المشكلة في نظري أن لبنان بشكل عام ولنصر الله ليس لديهما ما يخسرانه، ومن هنا جاءت عبارة رفع الرهانات قليلاً”.

وسئل زيسر: “هل هذا يعني أن نصر الله قد يطلق النار عندما يضطر وإذا تم دفعه إلى الحائط؟“

أجاب زيسر على هذا بقوله: “حتى عندما لا يكون ظهره إلى الحائط، عندما يقول نصر الله سأفعل، فعادة ما يظهر التاريخ أنه تصرف، هذه هي المرة الأولى التي يتكلم فيها بهذه الطريقة منذ عام 2006”.

لذلك أقول أنه يجب أن يؤخذ على محمل الجد، أي أنه في رأيه لن يكون هناك اتفاق لأن البلدين غير قادرين على الوصول إلى ترسيم الحدود، وإذا كان هناك اتفاق مع الحكومة اللبنانية، فسيباركه وسيقدمه على أنه إنجازه، لكنه يتحدث اليوم أنه إذا لم يكن هناك اتفاق، فسوف يمنع “إسرائيل” من استغلال هذا المورد الطبيعي، ليس فقط في المنطقة المتنازع عليها، ولكن أبعد من ذلك.