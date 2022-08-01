موعد صرف رواتب الموظفين رام الله شهر 7- موعد صرف رواتب السلطة غزة والضفة شهر 7، مع بداية كل شهر تزادد عمليات البحث من قبل موظفي السلطة الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عن موعد صرف رواتب السلطة شهر7 2022، خاصة وأن الحديث يدور عن خصم الاحتلال "الإسرائيلي" من أموال المقاصة "الضرائب"، لذلك وضعنا لكم في فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن الموعد المتوقع والمرتقب لصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر 7 يوليو 2022م، خاصة وأن رواتب السلطة التي صرفت الشهر الماضي شهر 6 جاءت بنسبة 80% وبحد أدني 2000شيكل بالإضافة لصرف 15 بالمئة من المستحقات حتي شهر يونيو 2022.

موعد صرف رواتب السلطة شهر 7 يوليو

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي "المصغر" صادق على خصم مبلغ 600 مليون شيكل من أموال المقاصة التي تجمعها "إسرائيل"، من الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن المبلغ هو نفس الذي تم دفعه العام الماضي من قبل السلطة الفلسطينية لأهالي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتضمنت اتفاقية باريس بنودا تنص على تحويل "إسرائيل" مبالغ شهرية للسلطة الفلسطينية تعرف بـ (المقاصة)، والمقاصة مصطلح اقتصادي يعني آلية مالية لتسوية المعاملات التجارية والمالية والمصرفية بين الأشخاص والبنوك والجهات المختلفة.

وبدأت أزمة الاقتطاعات من أموال المقاصة في مارس/آذار 2018 حين صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح لحكومة إسرائيل احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) تعادل تلك التي تقدمها السلطة كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.

موعد رواتب السلطة شهر 7

وفي مقالنا موعد صرف رواتب الموظفين رام الله شهر 7- موعد صرف رواتب السلطة غزة والضفة شهر 7، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية، جائر وغير قانوني، وقرصنة، ويضيف إلى أزمتنا المالية بعدا آخر، لكنه لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، أن ما اقدمت عليه سلطات الاحتلال بإلغاء تراخيص ست مدارس خاصة في مدينة القدس، يأتي في إطار الحرب على الهوية الفلسطينية، وفي إطار المحاولات المحمومة لأسرلة التعليم، وهو انتهاك صارخ بحق الطلبة الفلسطينيين في التعليم في القدس العاصمة.

The occupation government continues with its money piracy over the Palestinians’ funds and decides to deduct hundreds of millions of shekels to further embed the policy of financial blockade https://t.co/8W60t5xc08 — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) July 31, 2022

موعد صرف رواتب السلطة

وأكد رفض هذا الإجراء وأن الحكومة ستتابع هذا الانتهاك الخطير على أعلى المستويات وفي كل المحافل، مشيدا بمواقف أهلنا المقدسيين والمؤسسات المقدسية، وأولياء الأمور الذين شكلوا ولا يزالون يشكلون خط الدفاع الأول عن الوجود الفلسطيني في القدس، وعن سيادة التعليم والمنهاج الفلسطيني.

وشدد على أن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي وحدها صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في كل ما يتعلق بإصدار شهادات حصر الإرث.

موعد صرف رواتب الموظفين رام الله 2022

وقال: "سنتصدى لمحاولات الالتفاف والتحايل من قبل سلطات الاحتلال، وأوامره العسكرية الهادفة إلى تسهيل عمليات تسريب وبيع الأراضي للمستعمرين الإسرائيليين".

وفي شان آخر، هنأ رئيس الوزراء الناجحين والناجحات في امتحانات الثانوية العامة، وتمنى للذين لم يحالفهم الحظ النجاح في امتحانات الاكمال.

وأعرب عن أمله بأن يقوم الطلبة وذويهم بالتخطيط الجيد والاختيار الصحيح للتخصصات الدراسية والمهنية ربطا باحتياجات فلسطين، وأن تساعد الجامعات الطلبة على ذلك، موعد صرف رواتب الموظفين رام الله شهر 7- موعد صرف رواتب السلطة غزة والضفة شهر 7

موعد صرف رواتب السلطة في غزة

وشكر أسرة وزارة التربية والتعليم وخاصة طواقم الامتحانات لإتمام الامتحان على أكمل وجه، وفي أدق الظروف.

كما تقدم مجلس الوزراء من شعبنا ومن أمتينا العربية والإسلامية بالتهاني والتبريكات بمناسبة العام الهجري الجديد 1444 ه.

ويناقش مجلس الوزراء: إدارة أموال اليتامى، وتقارير أمنية ومالية، إضافة إلى بعض مشاريع البنية التحتية، ومشاريع أنظمة وقوانين، سترفع للرئيس محمود عباس.

موعد رواتب السلطة غزة شهر 7

ويبلغ مجموع عدد موظفي السلطة في الضفة وغزة نحو (136) ألف موظف، من المثبتين، ويرتفع الرقم إلى (210) ألف مع إضافة المتقاعدين، والمخصصات الاجتماعية، ومخصصات الأسرى والمحررين، وذوي الشهداء.

وتشتكي السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة وكبيرة تعانيها جراء اقتطاع "إسرائيل" أموال المقاصة (الضرائب) منذ سنوات، لكن عودة الدعم الأوروبي مؤخرا ربما يساهم في تخفيف هذه الأزمة.

موعد رواتب السلطة الفلسطينية شهر 7

وضمن مقالنا موعد صرف رواتب الموظفين رام الله شهر 7- موعد صرف رواتب السلطة غزة والضفة شهر 7، بحسب المصادر القريبة من المالية في رام الله، فقد توقعت أن تعلن الوزارة صرف الرواتب، بنفس نسبة الشهر الماضي 80% إضافة لـ 5% من المتأخرات مع بداية الأسبوع المقبل.

موعد صرف رواتب سلطة رام الله

وعبر وزير المالية شكري بشارة عن عميق تقديره من موقف الاتحاد الأوروبي ولكل من ساهم بالتطور الإيجابي لإزالة العقبات الإدارية التي أخرت الدعم الأوروبي المخصص لفلسطين، مؤكدا أن القيمة المعنوية والفحوى السياسية لهذا الدعم تفوق القيمة النقدية.

وأكدت وزارة المالية في بيان صدر عنها، أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لفلسطين خلال العام الحالي عن موازنة 2021 قيمته 225 مليون يورو؛ منها 144 مليون يورو مخصصة لدعم الموازنة وموزعة على النحو التالي:

57.5 مليون يورو لدعم رواتب الموظفين والمتقاعدين ستصرف على دفعتين، الأولى بقيمة 35 مليون يورو ستصرف في بداية شهر أيلول، والدفعة الثانية بقيمة 22.5 مليون يورو ستصرف في شهر تشرين الثاني، علما أن فاتورة الرواتب الشهرية قيمتها 950 مليون شيقل.

53.5 مليون يورو دفعة مخصصة للشؤون الاجتماعية وسيتم صرفها على دفعات خلال هذا العام، ويذكر أن المستفيدين من هذه المنحة هم حوالي 115 ألف عائلة، 80% منها في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) و20% في المحافظات الشمالية، وأي مبلغ مخصص من المفوضية الأوروبية يتوجب على السلطة المساهمة بمبلغ بالمثل من موارد خزينة السلطة الذاتية.

دعم مخصص لمواجهة فيروس كورونا وشراء طعومات بقيمة 20 مليون يورو سيتم صرفها خصيصا لهذا الغرض خلال شهر تموز.

دعم لمستشفيات القدس قيمته 13 مليون يورو سيتم صرفها حصريا لهم في شهر تموز.

موعد صرف رواتب موظفي السلطة 2022

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أمس الأحد، إن حكومة الاحتلال تواصل قرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني، وتقرر اقتطاع مئات الملايين من الشواقل إمعانا في سياسة الحصار المالي وسرقة أموالنا.

وأضاف الشيخ في بيان صدر عنه، أن هذه خطوة تضاف إلى التصعيد اليومي في مدننا وقرانا ومخيماتنا واستباحة دمنا.

موعد صرف رواتب موظفي السلطة لهذا الشهر

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني".



وأضاف أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي إلى أي نتيجة لأن حقوق أسرانا لن تمس مهما كانت الضغوط".





رواتب المتقاعدين سلطة رام الله

وتابع: "لن نقبل بأن يقطع قرش واحد من أموال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".



وشدد أبو ردينة على أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وإلغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.



واختتم: "المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود".

موعد صرف رواتب السلطة لهذا الشهر

موعد صرف رواتب الموظفين رام الله شهر 7- موعد صرف رواتب السلطة غزة والضفة شهر 7، وكانت فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أعلنت عن صرف مساعدات الاتحاد الأوروبي لصالح دعم الشعب الفلسطيني، وخزينة الحكومة، عن عام 2021.

وأشارت دير لاين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء محمد اشتية في رام الله، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر لسنوات عديدة كما كان سابقًا في دعم الشعب والحكومة.

وتعتبر المساعدات الاوروبية من أبرز أعمدة الدعم المالي المقدم لفلسطين وخزينة السلطة، تصل قيمتها سنوياً نحو 300 مليون يورو.

ووفق العديد من المصادر فتوقعت موعد صرف رواتب موظفي السلطة في فلسطين لشهر يونيو 2022 ونسبة الصرف في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل عيد الأضحى المبارك.