زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين شمال غرب مدينة غزة

أطلقت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الإثنين، النار صوب مراكب الصيادين في عرض بحر شمال مدينة غزة.

وقال اتحاد لجان الصيادين في تصريح صحفي:" إن زوارق الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها تحاه مراكب الصيادين العاملة شمال غرب مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تواصل اعتداءاتها بحق الصيادين العاملين في صيد الأسماك في بحر قطاع غزة على الدوام، وتجبرهم على ترك عملهم عبر إطلاق النار عليهم مباشرة، ما يسفر أحيانا عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بالإضافة إلى اعتقالهم إلى الداخل المحتل.