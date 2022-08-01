سجلت أسعار الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الاثنين 1/8/2022 ، ارتفاعاً كبيراً وصل الى مستوى تاريخي ليتجاوز سعر الـ19 جنيها إلى أعلى مستوياته من اعوام ، وبتابع عدد من المواطنين اسعار الدولار في مصر وخاصة في ظل الارتفاع الكبير على اسعاره ـ وتساؤلات حول السبب الحقيقي للارتفاع في السوق السوداء ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تتابع اسعار الدولار في مصر اليوم في السوق السوداء في مصر اليوم الاثنين 1/8/2022 وخاصة في ظل الارتفاع التاريخي .

أسعار الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الاثنين 1/8/2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 1/8/2022، وصل إلى مستوى تاريخي في مصر، ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.89 جنيه للشراء، 19.84 جنيه للبيع، أما سعره في البنك الأهلي المصري وصل إلى 18.91 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وفي بنك مصر وصل سعر إلى 18.91 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع.

بيانات البنوك العاملة كشفت في القطاع المصرفي المصري، ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ليتخطى 5 جنيهات للمرة الأولى في مصر.

وبحسب بيانات البنوك الحكومية، ارتفع سعر الريال السعودي لمستوى 5.05 جنيه في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي وبنك مصر.





أسعار الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الاثنين 1/8/2022

كشفت تحديثات البنوك سعر الدولار بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة مقابل الجنيه المصري، إذ يحرص قطاع عريض على متابعة العملة الأمريكية لقوتها وتحكمها في أسعار السلع والمنتجات وحركة البيع والشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم الاثنين 1/8/2022

داخل البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر الدولار 18.93 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الإثنين.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين 1/8/2022

كما بلغ الدولار في البنك المركزي نحو 18.90 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، حسب آخر توقعات وردت اليوم الإثنين 1 أغسطس.





سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الاثنين 1/8/2022

كما بلغ اليوم الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.89 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تعاملات وردت اليوم.

سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الاثنين 1/8/2022

وسجل اليوم الإثنين الدولار في بنك المصرف المتحد 18.99 جنيه للبيع و18.91 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت اليوم، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمصرف المتحد.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 1/8/2022

وسجل نحو 18.91 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 18.89 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع، وسجل الدولار في البنك الأهلي 18.91 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الإثنين، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.