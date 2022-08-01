موعد بداية دوري أبطال اوروبا 2023- موعد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا 2023، أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها خلال الأيام الحالي، فموعد بداية دوري ابطال أوروبا 2023 موضوع مهم لعشاق الكرة المستديرة، وموعد سحب قرعة دوري بطال أوروبا وموعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، حيث يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد بداية دوري أبطال اوروبا 2023- موعد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا 2023، والجدول الزمني والمواعيد الخاصة بالتصفيات ومرحلة المجموعات وجولات خروج المغلوب في التصفيات وهوية مضيفي نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 و 2025 بالتفصيل.

موعد بداية دوري ابطال اوروبا 2023

يبدأ الموسم الثامن والستون من مسابقة الأندية الأوروبية النخبة دوري أطال أوروبا وهو الموسم الحادي والثلاثون منذ إعادة تسميته بدوي أبطال أوروبا UEFA في 21 يونيو 2022 ويستمر حتى 10 يونيو 2023.

موعد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا 2023

قرر الاتحاد الأوروبي ويفا لكرة القدم بدء تصفيات دوري أبطال أوروبا للعالم 2023 في وقت مبكر من هذا العام بسبب بطولة كأس العالم لكرة القدم الشتوية المقامة في قطر وفق المواعيد الآتية:

الدور نصف النهائي من الدور التمهيدي في تاريخ 21 يونيو 2022م.

موعد الجولة التمهيدية النهائية في تاريخ 24 يونيو 2022.

الجولة التأهيلية الأولى في تاريخ 5 و6 يوليو و 12 و13 يوليو 2022م.

موعد الجولة التأهيلية الثانية في تاريخ 19 و20 يوليو وتاريخ 26 و27 يوليو 2022م.

الجولة التأهيلية الثالثة في تاريخ 2 و3 و 9 أغسطس 2022.

موعد المباريات الفاصلة في تاريخ 16 و17 و 23 و24 أغسطس 2022م.

موعد مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا

أقرت الفيفا مواعيد مباريات الدوري السادس عشر ودور الثمانية والربع النهائي لخروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا 2023 كما الآتي:

موعد دور الـ 16 في تاريخ 22 و 21 و 14 و15 فبراير 2023 وتاريخ 14 و15 و7 و8 مارس من العام 2023.

تاريخ ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 في 11 و12 و 18 و19 أبريل 2023م.

موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 في تاريخ 9 و10 و16 و17 مايو 2023م.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 في تاريخ 10 يونيو 2023م.

ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

تقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوربا للعام 2023 في ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول بعد نقل المباراة النهائية المقررة فيه عام 2020م إلى لشبونة بسبب جائحة COVID-19 ونقل المباراة النهائية منه في عام 2021 إلى بورتو للسماح لمشجعي فريقي ليفربول وريال مدريد بحضور النهائي السابق، والذي انتصر فيه الريال بواقع 1 مقابل لاشيء سجله البرازيلي فينيسيوس ليحظى الريال بكأسه الخامس عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023

قررت الفيفا إقامة قرعة دوري أبطال أوروبا للفرق المشاركة والمتأهلة للدور الأول من التصفيات بكرة القدم وفق التواريخ والمواعيد الآتية:

الجولة التمهيدية في تاريخ 7 يونيو 2022م.

قرعة التصفيات الأولى بتاريخ 14 يونيو 2022م.

موعد الجولة التأهيلية الثانية بتاريخ 15 يونيو 2022م.

الجولة التأهيلية الثالثة بتاريخ 18 يوليو 2022م.

موعد الجولة الفاصلة بتاريخ 2 أغسطس 2022م.

دور المجموعات بتاريخ 25 أغسطس 2022م.

موعد دور الـ16 بتاريخ 7 نوفمبر 2022م.

ربع النهائي ونصف النهائي بتاريخ 17 مارس 2022م.