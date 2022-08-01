"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الثلاثاء

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (2 أغسطس)

وقالت الوزارة في تصريح صحفي :" إن أولوية السفر ستكون للأسماء الواردة في كشوفات الحافلتان: التاسعة، والعاشرة حتى الرقم (300) من كشف (2022/28) هنـــــــــــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/29) هنــــــــــا، داعية المدرجة أسماؤهم لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت الداخلية على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما بينت الوزارة أنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.