السعودية تلغي شرط التطعيم للمعتمرين

تراجعت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الاثنين، عن شرط التحصين ضد فيروس كورونا لأداء العمرة، وذلك بعد فتح العمرة لموسم العام الهجري الجاري 1444هـ.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنها تراجعت عن شرط التطعيم ضد كورونا، حيث سمحت لغير المُحصنين بالصلاة في الحرمين، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم للمُصابين بالفيروس.

وأشارت إلى، أنه تم تسجيل نمو ملحوظ لموسم العام الجاري 1444هـ، بأكثر من 6 آلاف تأشيرة عمرة خلال 3 أيام، بما يتجاوز 20 ألف تأشيرة مُصدرة خلال أسبوعين بغرض العمرة.

ونشرت الوزارة على حسابها في فيس بوك، مواقيت العمرة المكانية والأماكن التي يستطيع المعتمرين بدء التلبية منها، وهي منطقة ذات العرق للمعتمرين من العراق.

بالإضافة إلى منطقة ذو الحليفة للمعتمرين من المدينة المنورة، ومنطقة قرن المنازل للمعتمرين من نجد، ومنطقة يلملم للمعتمرين من اليمن، ومنطقة الجحفة للمعتمرين من الشام ومصر والمغرب.

وبينت، أنه يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام برفقة أحد الوالدين للصلاة، وأقل عمر لحجز تصريح العمرة هو 5 سنوات بشرط عدم إصابتهم ومخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.