موعد صيام يوم عاشوراء 2022- الأعمال المستحبة يوم عاشوراء 1444

موعد صيام يوم عاشوراء 2022- الأعمال المستحبة يوم عاشوراء- يبحث المسلمون مع بداية العام الهجري الجديد 1444، عن موعد صيام عاشوراء 2022، وهو اليوم الذي حثَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- المسلمين على صيامه لما في صيامه من فضل وأجر عظيم عند الله تعالى، ويهتم كثير من المسلمين بمعرفة موعد يوم عاشوراء لعام 2021 لتهيئة أنفسهم لصيام هذا اليوم، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد صيام يوم عاشوراء 2022- الأعمال المستحبة يوم عاشوراء، وعن فضل صيامه وعن أشهر الأدعية المستحبة للصائم في هذا اليوم المبارك.

متى يوم عاشوراء

يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرَّم الشهر الأول من أشهر السنة الهجرية من كل عام هجري، وقد سُمِّي هذا اليوم بيوم عاشوراء لأنَّه اليوم العاشر من شهر محرَّم، وعاشوراء في اللغة العربية تعني العاشر في التعداد، وجدير بالذكر إنَّ أهمية هذا اليوم تكمن في أنَّه اليوم الذي نجَّى الله تعالى في نبيه موسى -عليه الصلاة والسلام- من بطش فرعون وجنوده، وهو أيضًا اليوم الذي قُتل فيه حفيد رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- الحسين بن علي -رضي الله عنه- في معركة كربلاء، ولهذا فإنّ ليوم عاشوراء أهمية بالغة عند أتباع الطائفة الشيعية أيضًا.

متى صيام عاشوراء 2022

سوف يصادف صيام يوم عاشوراء لعام 2022 يوم الأحد الذي يوافق يوم 7 أغسطس عام 2022م، وهذا يعني أنَّ يوم تاسوعاء سيصادف يوم السبت الذي يوافق يوم 6 أغسطس من عام 2022م، ويسعى الكثير من الناس لمعرفة موعد هذا اليوم لأنَّ صيامه من أعظم الأعمال التي حثَّ عليها رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في صحيح السنة النبوية الشريفة.

فضل صيام عاشوراء 2022

يتجلَّى فضل صيام يوم عاشوراء في الأحاديث النبوية الشريفة التي حثَّ فيها رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- المسلمين على صيام هذا اليوم، وفيما يأتي نذكر هذه الأحاديث المباركة:

عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: “قَدِمَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَومَ عَاشُورَاءَ، فَقالَ: ما هذا؟، قالوا: هذا يَوْمٌ صَالِحٌ هذا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إسْرَائِيلَ مِن عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قالَ: فأنَا أحَقُّ بمُوسَى مِنكُمْ، فَصَامَهُ، وأَمَرَ بصِيَامِهِ”.

عن أبي قتادة الحارث بن ربعي -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: “صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَومِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ”[4]

عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: “ما رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَومٍ فَضَّلَهُ علَى غيرِهِ إلَّا هذا اليَومَ، يَومَ عَاشُورَاءَ، وهذا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ”

أدعية صيام عاشوراء2022

توجد الكثير من الأدعية المستحبة للمسلم الصائم في يوم عاشوراء، فيما يأتي دعاء يوم عاشوراء للصائم:

ربِّي إنَّه يوم عاشوراء، يوم مبارك فاللهم في يوم عاشوراء، اجعلني ممّن رضيت عنه وقبلت عمله، وأطلت عمره، وأحييته بعد الموت، اللهم أسألك بحولك وكرمك وجودك ومنّك يا أسمع السّامعين ويا أرحم الرّاحمين، أن تغفر لي وترحمني وتنجّني من العذاب.

اللهم في يوم عاشوراء أدعوك بقلب صاف قائلًا: اللهم لا تطوِ صفحة هذا اليوم إلا وقد سترت عورتي ومحوت سيّئتي وقبلت توبتي، اللهم وفرّجت همومي واستجبت دعوتي، اللهم أصلح أبنائي وبناتي وزوجتي، واغفر لأمواتي وأموات المسلمين، واشف مرضاي ومرضى المسلمين.

ربنا في هذا المبارك، يوم عاشوراء نسألك ألا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به، ربّنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا هبْ لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب.

اللهم قني شرّ نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي وأصلح لي حياتي وأحسن لي عملي، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدّجال.

اللهم اجبر خاطرنا في هذا اليوم جبرًا أنت وليّه فإنّه لا يعجزك شيء لا في الأرض ولا في السّماء، اللهم اشرح صدورنا وأرح قلوبنا وأزح منها كلّ خوف إلا الخوف منك وخشيتك، اللهم لا تفجعنا في مستقبلنا ولا في أنفسنا ولا في أهلينا ولا تعسّر أمرنا وافتح لنا أبواب رحمتك.