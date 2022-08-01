نشر نادي الأسير اليوم الاثنين 1/8/2022 ، آخر المعطيات عن قضية المعتقل خليل عواودة المضرب منذ نحو خمسة شهور.. وفيما يلي أبرز المعطيات :

*يواصل المعتقل خليل عواودة من بلدة إذنا/ الخليل، إضرابه عن الطعام منذ نحو خمسة شهور.

*يواجه وضعًا صحيًا حرجًا حيث تحتجزه سلطات الاحتلال حتّى اليوم في سجن "الرملة"، رغم مرور خمسة شهور على إضرابه، وتتعمد سلطات الاحتلال بنقله من سجن "الرملة" إلى المستشفيات المدنية للاحتلال، كأداة للتنكيل وممارسة المزيد من الضغط عليه.

*يؤكد نادي الأسير أنّ لا حلول جدّية حتّى اللحظة في قضيته، ويواصل الاحتلال تعنته ورفضه الاستجابة لمطلبه رغم الجهود التي شرع به رفاقه الأسرى على مدار الفترة الماضية.

*بالأمس أرجأت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر"، قرار الاستئناف الذي قدم على قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداري.

* عن المعتقل خليل عواودة

المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا/الخليل إضرابه عن الطعام بعد أن استأنفه في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا على وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور،وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وهو يعاني من أوضاع صحية حرجة.