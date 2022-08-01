جدول مباريات كاس العالم ٢٠٢٢- موعد أول مباراة في كأس العالم 2022، من أكثر ما يمكن البحث عنه حول كأس العالم 2022، حيث أن كأس العالم ٢٠٢٢، هي البطولة الكروية الأشهر على المستوى العالمي، التي تقام كل أربع سنوات بمشاركة عدد من المنتخبات المتأهلة من كافة القارات لنيل لقب البطولة، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية جدول مباريات كأس العالم ٢٠٢٢- موعد أول مباراة كأس العالم 2022.

كأس العالم 2022

هي النسخة 22 من بطولة كأس العالم، حيث تستضيفها دولة قطر، لتكون بذلك أول دولة عربية تقام فيها البطولة. يشارك في البطولة 32 منتخبًا، حيث تنطلق البطولة في 21 نوفمبر على استاد مدينة الخور. بينما تقام المباراة النهائية على استاد لوسيل بالدوحة في 18 ديسمبر 2022.

جدول مباريات كاس العالم ٢٠٢٢

يشارك في بطولة كأس العالم 32 منتخبًا، وفيما يلي جدول يوضح مباريات كأس العالم لعام 2022:

الجولة الأولى

الموعد النتيجة الملعب

السنغال – هولندا الاثنين 21 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 12:00 مصر استاد الثمامة

إنجلترا – إيران الاثنين 21 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 15:00 مصر استاد خليفة الدولي

قطر – الإكوادور الاثنين 21 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر استاد البيت

الولايات المتحدة – الفائز من الملحق الاثنين 21 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر استاد أحمد بن علي

الأرجنتين – السعودية الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 12:00 مصر استاد لوسيل

الدنمارك – تونس الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 14:00 تونس استاد المدينة التعليمية

المكسيك – بولندا الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر استاد 974

فرنسا – الفائز من الملحق الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر استاد الجنوب

المغرب – كرواتيا الأربعاء 23 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 10:00 المغرب استاد الثمامة

ألمانيا – اليابان الأربعاء 23 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 10:00 المغرب استاد خليفة الدولي

إسبانيا – الفائز من الملحق الأربعاء 23 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر استاد الثمامة

بلجيكا – كندا الأربعاء 22 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر استاد أحمد بن علي

سويسرا – الكاميرون الخميس 23 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 10:00 المغرب استاد الجنوب

أوروجواي- كوريا الجنوبية الخميس 23 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 10:00 المغرب استاد المدينة التعليمية

البرتغال – غانا الخميس 23 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر استاد 974

البرازيل – صربيا الخميس 23 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر

الجولة الثانية:

المباراة الموعد النتيجة الملعب

الفائز من الملحق – إيران الجمعة 25 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 12:00 مصر – استاد أحمد بن علي

قطر – السنغال الجمعة 25 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 15:00 مصر – استاد الثمامة

هولندا – الإكوادور الجمعة 25 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر – استاد خليفة الدولي

إنجلترا – الولايات المتحدة الجمعة 25 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر – استاد البيت

تونس – الفائز من الملحق السبت 26 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 11:00 تونس – استاد الجنوب

بولندا – السعودية السبت 26 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 15:00 مصر – استاد المدينة التعليمية

فرنسا – الدنمارك السبت 26 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر – استاد 974

الأرجنتين – المكسيك السبت 26 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر – استاد لوسيل

اليابان – الفائز من الملحق الأحد 27 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 12:00 مصر – استاد أحمد بن علي

بلجيكا – المغرب الأحد 27 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 13:00 المغرب – استاد الثمامة

كرواتيا – كندا الأحد 27 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر – استاد خليفة الدولي

إسبانيا – ألمانيا الأحد 27 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر – استاد البيت

الكاميرون – صربيا الاثنين 28 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 12:00 مصر – استاد الجنوب

كوريا الجنوبية – غانا الاثنين 28 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 15:00 مصر – استاد المدينة التعليمية

البرازيل – سويسرا الاثنين 28 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر – استاد 974

البرتغال – أوروجواي الاثنين 28 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر – استاد لوسيل

الجولة الثالثة:

المباراة الموعد النتيجة الملعب

الإكوادور – السنغال الثلاثاء 29 نوفمبر 2022،

18:00 قطر والسعودية، 17:00 مصر – استاد خليفة الدولي

هولندا – قطر الثلاثاء 29 نوفمبر 2022،

18:00 قطر والسعودية، 17:00 مصر – استاد البيت

الفائز من الملحق – إنجلترا الثلاثاء 29 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر – استاد أحمد بن علي

إيران – الولايات المتحدة الثلاثاء 29 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر – استاد الثمامة

الفائز من الملحق – الدنمارك الأربعاء 30 نوفمبر 2022،

18:00 قطر والسعودية، 17:00 مصر – استاد الجنوب

تونس – فرنسا الأربعاء 30 نوفمبر 2022،

18:00 قطر والسعودية، 16:00 تونس – استاد المدينة التعليمية

بولندا – الأرجنتين الأربعاء 30 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر – استاد 974

السعودية – المكسيك الأربعاء 30 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر – استاد لوسيل

كرواتيا – بلجيكا الخميس 1 ديسمبر 2022،

18:00 قطر والسعودية، 17:00 مصر – استاد أحمد بن علي

كندا – المغرب الخميس 1 ديسمبر 2022،

18:00 قطر والسعودية، 15:00 المغرب – استاد الثمامة

اليابان – إسبانيا الخميس 1 ديسمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر – استاد خليفة الدولي

الفائز من الملحق – ألمانيا الخميس 1 ديسمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر – استاد البيت

غانا – أوروجواي الجمعة 2 ديسمبر 2022،

18:00 قطر والسعودية، 17:00 مصر – استاد الجنوب

كوريا الجنوبية – البرتغال الجمعة 2 ديسمبر 2022،

18:00 قطر والسعودية، 17:00 مصر – استاد المدينة التعليمية

صربيا – سويسرا الجمعة 2 ديسمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر – استاد 974

الكاميرون – البرازيل الجمعة 2 ديسمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر – استاد لوسيل

شاهد أيضًا: الملحق الأوروبي لكأس العالم 2022

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022

تأهلت لكأس العالم 2022 المنتخبات التالية:

المنتخب القارة تاريخ التأهل

قطر آسيا 2 ديسمبر 2010

ألمانيا أوروبا 11 أكتوبر 2021

الدنمارك أوروبا 12 أكتوبر 2021

البرازيل أمريكا الجنوبية 12 نوفمبر 2021

فرنسا أوروبا 13 نوفمبر 2021

بلجيكا أوروبا 13 نوفمبر 2021

كرواتيا أوروبا 14 نوفمبر 2021

إسبانيا أوروبا 14 نوفمبر 2021

صربيا أوروبا 14 نوفمبر 2021

إنجلترا أوروبا 15 نوفمبر 2021

سويسرا أوروبا 15 نوفمبر 2021

هولندا أوروبا 16 نوفمبر 2021

الأرجنتين أمريكا الجنوبية 17 نوفمبر 2021

إيران آسيا 27 يناير 2022

كوريا الجنوبية آسيا 1 فبراير 2022

السعودية آسيا 24 مارس 2022

اليابان آسيا 24 مارس 2022

الإكوادور أمريكا الجنوبية 24 مارس 2022

أوروجواي أمريكا الجنوبية 24 مارس 2022

كندا أمريكا الشمالية 27 مارس 2022

غانا إفريقيا 29 مارس 2022

السنغال إفريقيا 29 مارس 2022

البرتغال أوروبا 29 مارس 2022

بولندا أوروبا 29 مارس 2022

تونس إفريقيا 29 مارس 2022

المغرب إفريقيا 29 مارس 2022

الكاميرون إفريقيا 29 مارس 2022

الولايات المتحدة أمريكا الشمالية 30 مارس 2022

المكسيك أمريكا الشمالية 30 مارس 2022

عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022

يشارك في كأس العالم 2022 “32” فريقا تم تقسيمهم على ثماني مجموعات، حيث يلعب كل يوم أربع مباريا ضمن مرحلة المجموعات، على مدار 12 يومًا. بعد ذلك يتأهل الفائزين والوصيفين إلى دور الـ 16. وفيما يلي مواعيد المباريات:

دور المجموعات: من 21 نوفمبر حتى 2 ديسمبر

دور الستة عشر: من 3 حتى 6 ديسمبر

ربع النهائي: 9/10 ديسمبر

نصف النهائي: 13-14 ديسمبر

النهائي: 18 ديسمبر

موعد أول مباراة في كأس العالم

ستلعب المباراة الأولى من كأس العالم 2022 في 21 نوفمبر 2022 في تمام الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي لدولة قطر. وستكون المباراة بين الدولة المستضيفة قطر ضد الإكوادور على استاد البيت، الذي يقع في مدينة الخور.