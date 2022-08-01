11 إصابة نتيجة احتفالات توجيهي خلال الـ48 ساعة الماضية

قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن 11 مواطنا أصيبوا جراء إطلاق النار واستخدام الألعاب النارية، في احتفالات نتائج الثانوية العامة.

وأضاف ارزيقات في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن من بين الإصابات 6 بالأسلحة النارية، وصفت إحداها بالحرجة في طولكرم، و5 إصابات جراء استخدام الألعاب النارية، بينها واحدة وصفت بالخطيرة.

وأشار إلى أن الشرطة ضبطت 5 قطع أسلحة متعددة الأنواع، و168 طلقة نارية، كانت في طريقها للاستخدام.

وأكد أنه تم ضبط 402 مكعب من الألعاب النارية يقدر ثمنها بما يزيد عن 100 ألف شيقل، فيما ضُبطت 6 مركبات ودراجتان ناريتان لقيام سائقيها بـ"التفحيط" وإغلاق الطريق العام وحررت شرطة المرور 33 مخالفة لسائقي مركبات لارتكابهم مخالفات مرورية خطرة.

وناشد ارزيقات المواطنين كافة بضرورة عدم إطلاق النار والابتعاد عن استخدام الألعاب النارية لما لها من خطورة عليهم وعلى أبنائهم.

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