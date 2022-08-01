الصحة: 10 وفيات و8969 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين 1/8/2022، عن تسجيل 10 وفيات، و8969 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و4513 حالة تعاف في الفترة ما بين 24- 31 تموز 2022.

وأوضحت وزارة الصحة في التقرير الأسبوعي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 4 حالات وفاة سجلت في الضفة، و6 حالات في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت على النحو التالي: 2087 في الضفة الغربية، و6082 في قطاع غزة، و800 في مدينة القدس.

وبينت أن حالات التعافي توزعت على النحو التالي: 2599 في الضفة الغربية، و674 في قطاع غزة، و1240 في مدينة القدس.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن 36 حالة تعالج في المستشفيات، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.