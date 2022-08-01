أجهزة السلطة تعتقل أحد كوادر الجهاد في طوباس

اعتقلت أجهزة أمن السلطة، المحرر سعيد ناصر دراغمة (23 عامًا) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة طوباس بالضفة المحتلة.

والمحرر دراغمة، أمضى سنتين ونصف في سجون الاحتلال، واعتقل لدى أجهزة أمن السلطة في 28-12-2021م، التي حاولت اعتقاله أكثر من مرة في الاَونة الأخيرة.

وهو شقيق الشهيد المجاهد محمد ناصر دراغمة الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال في 29-6-2008م، وابن عم الاستشهادية المجاهدة هبة عازم دراغمة منفذة أول عملية استشهادية لسرايا القدس في 19-5-2003م.

الجدير بالذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة اعتقال وملاحقة كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة، دون الكشف عن مصيرهم أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم، والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي.