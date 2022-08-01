صحفيون يوقعون على عريضة للمطالبة بإجراء انتخابات نقابة الصحفيين

وقَعَ صحفيون فلسطينيون على عريضة للمطالبة بإجراء انتخابات نقابة الصحفيين، في وقت محدد ومعلوم على أن لا تتجاوز فترة شهرين والالتزام بالموعد المحدد.

وأوضح بيان صحفي للمطالبة بانتخابات نقابة الصحفيين، أن توقيع العريضة جاء في ظل عدم إجراء انتخابات دورية وفق القانون واللوائح الداخلية لنقابة الصحفيين منذ عام 2012، وتأجيل الانتخابات منذ سنوات بذريعة الانقسام، وعدم الالتزام بمواعيد انتخابية سبق تحديدها.

وفيما يلي نص بيان مطالبة بانتخابات نقابة الصحفيين:

في ظل عدم إجراء انتخابات دورية وفق القانون واللوائح الداخلية لنقابة الصحفيين منذ عام 2012، وتأجيل الانتخابات منذ سنوات بذريعة الانقسام، وعدم الالتزام بمواعيد انتخابية سبق تحديدها، جاءت عقب اختيار الزميل ناصر أبو بكر كمسير لها منذ عام 2016، وفي ضوء ما نراه غيابًا للنقابة عن واقعنا وأوضاعنا ومطالبنا وحقوقنا، وعن قضايا المجتمع الفلسطيني، نحن الصحفيون/ـات / الإعلاميون/ـات الموقعون/ـات أدناه نطالب:

1. الدعوة لإجراء انتخابات نقابة الصحفيين في وقت محدد ومعلوم، على أن لا تتجاوز فترة شهرين ، والالتزام بالموعد المحدد.

2. تصويب ملف عضوية نقابة الصحفيين، وتنقيح الأسماء وفق اللوائح الرسمية المعتمدة، وفتح باب العضوية بالشروط السليمة في كل أنحاء فلسطين، للانضمام إلى النقابة، ويكون دفع المبالغ المتراكمة لتجديد عضوية الأعضاء مشروطًا بنشر وتسليم التقارير المالية والإدارية.

3. التأكيد على شفافية لجنة العضوية بما يضمن تسجيل الجدد في محافظات الوطن كلها، وتجديد عضوية القدامى، والذين لم يجددوا عضويتهم لاعتبارات فنية وموضوعية وعملية، وتلك المرتبطة بالظروف العامة التي نحياها.

إننا - وفي حال عدم الاستجابة لما سبق - سنكون بصدد الإعلان عن خطوات نقابية وحقوقية وقانونية، لضمان الوصول بالنقابة إلى بر الأمان، من حقوق عضوية وانتخابات كفلها القانون.