أول شحنة حبوب أوكرانية تصل لبنان منذ الحرب

انطلقت اليوم الاثنين 1/8/2022، أول شحنة حبوب أوكرانية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، من ميناء أوديسا باتجاه لبنان، بموجب اتفاق "إسطنبول" لفك الحصار عن الحبوب الأوكرانية، وتوفير ممر آمن لنقلها، وفق موقع "مارين ترافيك" الذي يمسح بتقفي تحركات السفن.

ووفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن سفينة الشحن رازوني التي ترفع علم سيراليون محملة الذرة ومتجهه إلى لبنان ستغادر ميناء أوديسا في أوكرانيا صباح الاثنين عند الساعة الـ 05,30 بتوقيت غرينتش (08,30 بالتوقيت المحلي).

وقالت الوزارة: "من المقرر نشر سفن أخرى في نطاق الممر المحدد والطريقة المتفق عليها" بموجب اتفاق إسطنبول الموقع في الثاني والعشرين من تموز/يوليو.

وقال مسؤولون بالرئاسة الأوكرانية إن هناك 17 سفينة رست في موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود وعلى متنها ما يقرب من 600 ألف طن من البضائع. وأضافوا أن من بينها 16 سفينة تحمل حبوبا أوكرانية بحمولة إجمالية تبلغ حوالي 580 ألف طن.

ومن جانبه، أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن السفينة رازوني غادرت ميناء أوديسا، الاثنين، وذلك في أول صفقة ضمن اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "غادرت أول سفينة حبوب منذ العدوان الروسي الميناء. بفضل دعم جميع البلدان الشريكة لنا والأمم المتحدة، تمكنا من التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع في إسطنبول".

وتوقفت شحنات أوكرانيا عبر البحر منذ شباط/فبراير، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطعام والوقود والأسمدة. ونفت موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء، وألقت باللوم على العقوبات الغربية في تباطؤ الصادرات وعلى أوكرانيا لتلغيم مياه الموانئ.

ويهدف الاتفاق الذي يسمح بمرور آمن لشحنات الحبوب من موانئ تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني وإليها، والموقع في اسطنبول في 22 تموز/يوليو، إلى التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية التي أدت إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار في بعض من أفقر دول العالم.

ودشن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الأربعاء في إسطنبول بموجب الاتفاق الموقع. وهو يضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا فضلا عن تركيا والأمم المتحدة.

ويسجل المركز السفن التجارية المشاركة في نقل الحبوب ويتتبعها عبر الانترنت والأقمار الاصطناعية ويشرف على تفتيشها لدى تحميلها في الموانئ الأوكرانية ولدى وصولها إلى المرافئ التركية.

وبنيت سفنية رازوني العام 1996 ويبلغ طولها 186 مترا وعرضها 25 مترا وهي قادرة على حمل 30 ألف طن.