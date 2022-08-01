أهمها لمخصصات الشؤون: الأسبوع المقبل تحويل أولى دفعات الاتحاد الأوروبي للسلطة

أكد شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين اليوم الاثنين 1/8/2022، أن خلال الأسبوع المقبل سيتم تحويل أولى الدفعات المالية للسلطة الفلسطينية.

وأوضح عثمان في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أن الأيام الماضية كان العمل يجري بشكل حثيث على مُباشرة دفع المساعدات المالية لخزينة السُلطة، فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المساعدات وأوجه صرفها خلال المرحلة القادمة".

وتوقع عثمان، أن يشهد الأسبوع المقبل تحويل أولى هذه الدفعات المالية للسلطة الفلسطينية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها وأوجه صرفها خلال المرحلة القادمة".

وأشار إلى أن على رأس أولويات المساهمة المالية، يأتي موضوع مستشفيات القدس، وبرنامج التحويلات الطبية، ومخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات الفقيرة في الضفة الغربية، وقطاع غزة ، وكذلك رواتب الموظفين، ومخصصات التقاعد.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، صرفت قبيل عيد الأضحى المبارك، 400 شيكل لكافة مستحقي الشؤون، اُستثنى منهم من تلقى الدفعة الخامسة لمشروع الحماية الاجتماعية بدعم من البنك الدولي بقيمة 700 شيكل.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة أنه سيتم صرف أول دفعة رسمية من مخصصات الشؤون نهاية شهر أغسطس/أب المقبل، حيث ستصرف الدفعة الأولى بنفس القيمة التي كانت تصرف سابقًا للأسر قبل الأزمة المالية.