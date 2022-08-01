أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 1/8/2022-الذهب في الاردن اليوم

تشهد أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 1/8/2022 ، الأول من أغسطس استقراراً بعد ارتفاع طرأ على سعر صرفه متأثراً برفع البنك الفيدرالي الأمريكي، الفائدة لـ 0.75% للشهر الثاني على التوالي ، النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات نشرت ، اليوم الاثنين، التسعيرة اليومية للذهب حيث بلغ وبلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 24" 42,70 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 39,80 دينارا ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تتابع سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 1/8/2022.





أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 1/8/2022

غرام الذهب "عيار 21"الأكثر طلبا لدى الأردنيين 36,30 دينارا

غرام الذهب "عيار 24" 42,70 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 39,80 دينارا.

غرام الذهب "عيار 21"الأكثر طلبا لدى الأردنيين 36,30 دينارا، وسعر الشراء 34,80 دينارا.

عيار "18" فقد بلغ سعر البيع 32,40 دينارا، والشراء 29,40 دينارا.





سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 1/8/2022

اسعار الذهب عيار 24 40.30 دينار $56.83

سعر الذهب عيار 22 36.94 دينار $52.10





اسعار الذهب عيار 21 35.26 دينار $49.73

اسعار الذهب عيار 18 30.22 دينار $42.63

سعر الذهب عيار 14 23.51 دينار $33.15

سعر الذهب عيار 12 20.15 دينار $28.42

اسعار أوقية الذهب 1,253 دينار $1,768

اسعار جنيه الذهب 282.08 دينار $397.84

اسعار كيلو الذهب 40,297 دينار $56,833

سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 1/8/2022

30 يوليو 40.30 35.26 30.22 23.51 20.15

29 يوليو 40.20 35.18 30.15 23.45 20.10

28 يوليو 40.05 35.05 30.04 23.37 20.03

27 يوليو 39.56 34.62 29.67 23.08 19.78

26 يوليو 39.18 34.29 29.39 22.86 19.59

25 يوليو 39.21 34.31 29.41 22.87 19.61

24 يوليو 39.40 34.48 29.55 22.98 19.70

23 يوليو 39.40 34.48 29.55 22.99 19.70

22 يوليو 39.33 34.41 29.50 22.94 19.67

21 يوليو 39.21 34.31 29.41 22.87 19.60