أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين الأول من اغسطس 1/8/2022 –ارتفاع كبير

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين الأول من اغسطس 1/8/2022 ، ارتفاعاً كبيراً حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 55 جنيهاً ، وخاصة بعد انخفاض دام عدة اسابيع ليكون قرار البنك البنك الفيدرالي الأمريكى، الأربعاء، رفع الفائدة 0.75% للشهر الثانى على التوالي، والرابعة خلال 2022. هو سبب ارتفاع اسعار الذهب في مصر "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" تتابع أسعار الذهب في مصر اليوم الأثنين الأول من اغسطس 1/8/2022 ،

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين الأول من اغسطس 1/8/2022

ارتفاع الذهب في مصر جاء بعد ارتفاع طفيف بالأمس ليكون السبب نتيجة التضخم بسبب أمرين، حيث ان البنك الفيدرالي الأمريكى طبع 9 مليارات دولار أموال جديدة لشراء المديونات إثر جائحة كورونا مما أدى لزيادة السيولة في السوق الأمريكى والعالمى).

وسجل سعر الذهب عيار 24- 1175 جنيهًا (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 1165، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.

الذهب عيار 21 في مصر سجل 960 جنيهًا (شراء)، وسجل عيار 21 (بيع) 950، مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل جرام، وسجل عيار 18- 875 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 865 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 660 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 8055 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين الأول من اغسطس 1/8/2022

وارتفع عيار 21 في مصر 55 جنيها بعدما كان يسجل 905 يوم 24 يوليو الماضي وسجل اليوم الاثنين الأول من أغسطس 2022 960 جنيها بما يعني زيادة في سعر جرام عيار 21 55 جنيها خاصة بعد ارتفاع الفائدة في أمريكا الأسبوع الماضي.





سعر الذهب عيار 24 يسجل 1175 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 960 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 نحو 875 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14 نحو 660 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب سجل 8055 جنيهًا

وكانت اسعار الذهب عيار 21 بالأمس شهدت ارتفاع ملحوظ، ورغم أن يوم الأحد إجازة في الأسواق العالمية للذهب إلا أن سعر الذهب ارتفع في مصر 5 جنيهات بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار، وبلغ سعر الذهب اليوم من عيار 21 وهو العيار الذي يشهد طلب مرتفع عليه في مصر 1025جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

كم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الاثنين 1/8/2022

عيار 21 يسجل 1025جنيها.

عيار 18 يسجل 879 جنيها.

عيار 24 يسجل 1171جنيها.

الجنيه الذهب 8200 جنيه.





أسعار الذهب عيار 18 فى مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 18 سجل ارتفاع واضح في السوق على مدار الأسبوع الجاري، حيث يبدأ سوق الذهب تداولاته مع البورصة العالمية يوم الاثنين من كل أسبوع، وفي مصر يظل التداول على الذهب مستمر طوال أيام الأسبوع، فيما عدا يوم الأحد يتوقف التداول على الذهب، وسجل الذهب عيار 18 اليوم سعر 879 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24

ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر لعيار 24 وهذا العيار الذي يعتبر المحرك الرئيسي لسوق سبائك الذهب في مصر، حيث يعتبر الذهب عيار 24 هو المكون للسبائك في مصر، إذ يعتبر الذهب 24 هو ذهب خام بدون إضافة تذكر حيث تجد سبيكة الذهب مدون عليها رقم 999.9 وهو ذهب بندقي خام، وسجل الذهب اليوم من عيار 24 سعر 1171 جنيها للجرام.