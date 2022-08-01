معروف : لم يُحدَّد بعد ما ستؤول إليه نسبة صرف رواتب الموظفين واليومان القادمان حاسمان

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف اليوم الاثنين 1/8/2022 أنه من المقرَّر أن يتمّ، في اليومين المقبلين ، ووضْعُ النقاط على الحروف بشأن نسبة صرف رواتب الموظفين الشهر الجاري ، إذ لم يُحدَّد بعد ما ستؤول إليه نسبة الصرف حتى الآن.

وقال معروف خلال تصريحات لصحيفة الأخبار اللبنانية في ظلّ الإيرادات الحاليّة، «من المستحيل المحافَظة على نسبة صرف رواتب الموظفين على حالها»، موضحاً أن «الحكومة اضطرّت في خلال أزمة الغلاء العالمية إلى التدخُّل المباشر لدعم بعض السلع الأساسية، ولا سيما الوقود الذي يشكِّل إحدى الروافد المهمّة للموازنة الحكومية، وأسهم ذلك في تناقص الواردات، ما اضطرّ وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف المحليّة لتغطية فاتورة الرواتب».

نقيب الموظّفين في غزة أكد أنه تواصل مع رئاسة لجنة «متابعة العمل الحكومي» حيث أكدت عدم وجود قرار حتى اللحظة بتخفيض نسبة الرواتب»، مطالباً إيّاها بأن لا يكون حلّ الأزمة المالية على حساب الموظّفين ، اللجنة أعلنت اتباع ما سمّته «خطّة تقشّف» لتجاوز الأزمة القائمة تتضمّن تخفيض النفقات التشغيلية لمختلف الوزارات ووقف بعض المشاريع التطويرية،

ويشار إلى أن الحكومة بغزة تحافظ منذ عدة أشهر على نسبة 60% من رواتب الموظفين، بحدٍ أدنى قدره 1800 شيكل (530$).