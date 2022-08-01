بالفيديو شاهد| وحشية جنود الاحتلال خلال اعتقالهم الشاب أبو مارية من الخليل

اعتدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر وصباح اليوم الإثنين 1/8/2022، على الشاب عبد الله أبو مارية من بلدة بيت أمر في الخليل بالضفة المحتلة، خلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، غالبيتهم من المحررين.

وشنت قوات الاحتلال حملة واسعة في الضفة طالت اعتقال 42 مواطناً، بعد حملة واسعة طالت عشرات من منازل المواطنين وإخضاع سكانها لتحقيق ميداني، بعد اقتحام مخيمات وقرى وبلدات وأحياء متفرقة من الضفة الغربية.

وفي الفيديو ظهر جنود الاحتلال يعتدون بوحشية على أبو مارية ويضربونه بقسوة خلال اعتقاله.

قائمة أسماء المعتقلين

١. المحرر الشيخ محمد إسماعيل أبو عرقوب- دورا جنوب الخليل

٢. المحرر يوسف نصار- دورا

٣. المحرر منذر زونة- دورا

٤. المحرر الشيخ جمال أبو الجدايل- السموع جنوب الخليل

٥. المحرر عيسى صالح العمور- يطا جنوب الخليل

٦. المحرر محمد بدر العمور- يطا

٧. المحرر عاطف رباع- يطا

٨. المحرر مروان أبو فارة- صوريف شمال الخليل

٩. المحرر مجدي أبو فارة- صوريف

١٠. المحرر خالد غنيمات- صوريف

١١. المحرر رزق الحلايقة- الشيوخ شرق الخليل

١٢. المحرر أحمد عبد ربه الحلايقة- الشيوخ

١٣. المحرر إبراهيم السويطي- بيت عوا جنوب غرب الخليل

١٤. المحرر الشيخ بدر أبو عياش- بيت أمر شمال الخليل

١٥. المحرر محمد يوسف أبو عوض- بيت أمر

١٦. المحرر أحمد خضر أبو مارية- بيت أمر

١٧. المحرر عبد الله أبو مارية- بيت أمر

١٨. المحرر جهاد موسى شلالدة- سعير شرق الخليل

١٩. المحرر رأفت يوسف شلالدة- سعير

٢٠. المحرر إسلام يونس كوازبة- سعير

٢١. المحرر محمد إبراهيم شلالدة- سعير

٢٢. محمد البنا- نابلس

٢٣. باسم الأغبر- نابلس

٢٤. مأمون يوسف حنني- بيت فوريك شوق نابلس

٢٥. ثائر الصافي- مخيم الجلزون شمال رام الله

٢٦. حسون أبو سلامة- جنين

٢٧. سامح سمحة- جيوس شمال قلقيلية

٢٨. ليث سليم- جيوس

٢٩. علاء فهيم- جيوس

٣٠. المحرر نضال أبو عكر- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٣١. الشيخ أحمد شحدة العيايدة- الشيوخ

٣٢. المحرر محمود ياسر المسالمة- بيت عوا

٣٣. المحرر محمود عيسى المسالمة- بيت عوا

٣٤. المحرر أحمد أبو سندس- دورا

٣٥. النائب الشيخ خليل ربعي- يطا

٣٦. باسل دعامسة- مخيم الدهيشة

٣٧. المحرر عماد جاد الله- دورا

٣٨. محمد الهندي- القدس

٣٩. زوادي شعبان شلالدة- سعير

٤٠. همام زوادي شلالدة- سعير

٤١. الشيخ خضر الحروب- دورا

٤٢. بدر ادعيس- يطا