أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022، يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري، حيث تشهد محركات البحث العالمية عمليات بحث واسعة عن أسعار العملات في الجزائر.

و استقر سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات اليوم الاثنين لدى بنك الجزائر المركزي، كما استقر لدى السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

استقر سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل 148.62 دينار للشراء، و148.65 دينار للبيع، بحسب الموقع الرسمية لبنك الجزائر المركزي (bank-of-algeria.dz).

وظل سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 184.07 دينار للشراء، و186.12 دينار للبيع بحسب منصة "exchangerates247" لرصد أسعار العملات في الجزائر.

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

سجل سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 145.67 دينار للشراء، و145.69 دينار للبيع، مسجلا نفس سعر تعاملات أمس فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 180 ديناراً للشراء، و182 ديناراً للبيع.

وظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 177.22 دينار للشراء، و177.28 دينار للبيع دون تغير عن سعر تعاملات أمس.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 219.15 دينار للشراء، و221.59 دينار للبيع، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي استقرارا عند مستوى 38.78 دينار للشراء، و38.79 دينار للبيع، أي نفس السعر خلال تعاملات أمس، فيما استقر سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 47.92 دينار للشراء، و48.45 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.66 دينار للشراء، و39.67 دينار للبيع، فيما سجل سعره لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 49 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار الجزائري لدى البنك المركزي، فسجل نحو 473.90 دينار للشراء، و474.57 دينار للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات اليوم السابق، فيما جاء سعره لدى السوق السوداء بنحو 586.54 دينار للشراء، و593.06 دينار للبيع مقابل 586.12 دينار للشراء، و592.63 دينار للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.