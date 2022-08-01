أسعار الذهب في مصر في تعاملات اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم بالتوازي مع عطلة الأسواق العالمية.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

وبقي سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 1075 جنيها (56.83 دولار) بحسب منصة "egypt.gold-price" المتخصصة في رصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 940.42 جنيه (49.73 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر 806.07 جنيه (42.63 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 626.93 جنيه (33.15 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر 33.424 ألف جنيه (1762 دولارا).

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) عند 7523 جنيهات (397.84 دولار).

عالميا، زادت أسعار الذهب خلال تداولات الأسبوع الماضي مع مواصلة الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية، ما دفع المعدن الأصفر إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو 5 أشهر.