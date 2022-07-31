ارتفاع سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 1-8- 2022، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار مقابل الليرة السورية، وهي من العملات المهمة، وخاصة في بلاد الشام وسوريا، ويهتم بها الكثير من التجار والمستثمرين ويبحثون عن أسعار الدولار وإلى أين وصل سعره في سوريا؟، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث من قبل المتابعين عبر محركات البحث العديدة محرك البحث الشهير جوجل عن الموضوع، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقالة بعنوان ارتفاع سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 1-8- 2022، آملين أن ينال المقال إعجابكم.

ارتفاع سعر الدولار في سوريا

ارتفع سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة اليوم الإثنين 1-8- 2022 بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

وبلغ سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4115 ليرات للشراء، و4155 ليرة للبيع، مقابل 4110 ليرات للشراء.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلا 4203 ليرات للشراء، و4249 ليرة للبيع، مقابل 4198 ليرة للشراء، و4244 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وانتعش سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 5002 ليرة للشراء، و5061 ليرة للبيع، مقابل 4996 ليرة للشراء، و5055 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.





سعر العملات العربية في سوريا

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1094 ليرة للشراء، و1108 ليرات للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1118 ليرة للشراء، و1132 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصعد سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا مقابل الليرة لدى السوق الموازية إلى نحو 13392 ليرة للشراء، و13547 ليرة للبيع، مقابل 13376 ليرة للشراء، و13531 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.