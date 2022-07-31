لأول مرة شحن البضائع باستخدام الحاويات الكبيرة حجم 40 قدماً

أعلنت الحكومة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي، اليوم الاحد، عن إجراء جديد لتسهيل التجارة على الحدود مع الأردن، حيث سيبدأ يوم غد الاثنين ولأول مرة، شحن البضائع باستخدام الحاويات الكبيرة (حجم 40 قدماً) في معبر الكرامة الحدودي / جسر الملك حسين / معبر اللنبي.

تم تمكين العمل بهذه المبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي والسلطات الفلسطينية والإسرائيلية، والتي تأتي كإجراء مشترك جديد للمساعدة في زيادة حجم التجارة الفلسطينية، والمساهمة في خلق فرص عمل، وتحسين الظروف الاقتصادية العامة للفلسطينيين.

توسعت المبادرة الجديدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي لرافعة الحاويات الكبيرة وبتوفير حوافز متساوية من الحكومة البريطانية للشركات التي ستشحن بضائعها باستخدام الحاويات بقيمة 1,500 دولار أمريكي لكل حاوية يتم استيرادها أو تصديرها بالاضافة الى خصماً خاصاً بنسبة 40% من السلطات الأردنية على رسوم المناولة في منطقة الحاويات بالعقبة.

ومن المتوقع أن يكون للمبادرة التجريبية آثاراً إيجابية كبيرة على التجارة الفلسطينية، وتحسين القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية، والمساهمة في توسيع حجم التجارة وإعادة توجيه تدفق التجارة العالمية مع السلع الفلسطينية.

تأتي هذه الإجراءات بناءً على مبادرة تجريبية سابقة، والتي سمحت بالشحن باستخدام الحاويات حجم 20 قدم. إن البدء بالشحن باستخدام الحاويات الكبيرة يمثل الخطوة التالية نحو حاويات كاملة. وتسعى المبادرة التجريبية على توفير السلع للمستهلكين والصناعات الفلسطينية بشكل أسرع وبجودة أفضل وبأسعار أقل، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الصادرات الفلسطينية في الأسواق الدولية.