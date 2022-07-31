استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 1-8-2022، يكثر بحث المتابعين عن أسعار الذهب في الأردن فهي تهم شريحة كبيرة من الناس من التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج، ويبحث آلاف المتابعين وبشكل يومي عن أسعار الذهب في الأردن حتى أصبحت ترينداً مشهور، وبعد الزيادة الملحوظة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقالة بعنوان استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 1-8-2022، ولمعرفة الاسعار نرجو من سيادة المتابعين متابعة القراءة حتى نهاية المقال.

استقرار أسعار الذهب في الأردن

استقرت أسعار الذهب في الأردن خلال تعاملات، اليوم الإثنين 1-8-2022، بالتوازي مع عطلة الأسواق العالمية.





أسعار كافة عيارت الذهب اليوم في الأردن

جرام الذهب عيار 24

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن اليوم 40.30 دينار (56 دولارا)، بحسب منصة "jordan.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 35.26 دينار (49 دولارا).

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن نحو 30.22 دينار (42 دولارا).

أسعار الذهب في الأردن

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.51 دينار (32.67 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1253 دينارا (1768 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 282.08 دينار (397.84 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالمياً

وعالمياً، زادت أسعار الذهب خلال تداولات الأسبوع المنقضي، مع مواصلة الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية، ما دفع المعدن الأصفر إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو 5 أشهر.