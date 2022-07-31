استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 1-8-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:08 م
31 يوليو 2022
اسعار سوق الذهب
اعلان اسفل صورة الخبر

استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 1-8-2022، يكثر بحث المتابعين عن أسعار الذهب في الأردن فهي تهم شريحة كبيرة من الناس من التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج، ويبحث آلاف المتابعين وبشكل يومي عن أسعار الذهب في الأردن حتى أصبحت ترينداً مشهور، وبعد الزيادة الملحوظة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقالة بعنوان استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 1-8-2022، ولمعرفة الاسعار نرجو من سيادة المتابعين متابعة القراءة حتى نهاية المقال.

استقرار أسعار الذهب في الأردن

استقرت أسعار الذهب في الأردن خلال تعاملات، اليوم الإثنين 1-8-2022، بالتوازي مع عطلة الأسواق العالمية.

الذهب في الأردن.jpg
 

أسعار كافة عيارت الذهب اليوم في الأردن

جرام الذهب عيار 24

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن اليوم 40.30 دينار (56 دولارا)، بحسب منصة "jordan.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

 سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 35.26 دينار (49 دولارا).

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن نحو 30.22 دينار (42 دولارا).

أسعار الذهب في الأردن

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.51 دينار (32.67 دولار).

الذهب.jpeg

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1253 دينارا (1768 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 282.08 دينار (397.84 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالمياً

وعالمياً، زادت أسعار الذهب خلال تداولات الأسبوع المنقضي، مع مواصلة الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية، ما دفع المعدن الأصفر إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو 5 أشهر.

متعلقات