سان جيرمان يتوج بطلاً للسوبر الفرنسي بالفوز على نانت

توج فريق باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأحد، ببطولة كأس السوبر الفرنسي، بفوزه على نظيره نانت برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات نهائي البطولة.

ويُشار إلى أنه جاء الهدف الأول عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 22 من هجمة رائعة.

وبدوره أضاف نيمار دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 45+5 من ركلة حرة، نفذها اللاعب البرازيلي بكل رائع.

وفي الشوط الثاني دخل مصطفى محمد كبديل بفريقه الجديد نانت في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وجاء الهدف الثالث عن طريق راموس في الدقيقة 57، ثم أضاف نيمار الهدف الرابع في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.