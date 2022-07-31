أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 1-8- 2022، ويبحث الكثير من المتابعين عن اسعار الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية، وهي من الموضوعات التي تهم الكثير من الناس وخاصة التجار والمقبلين على الزواج، الذين يبحثون عنها باستمرار على محركات البحث، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من خلال محركات البحث العالمية ومحرك البحث جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقالة بعنوان أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 1-8- 2022، ولمعرفة الاسعار تابع المقال حتى النهاية، أملين أن ينال المقال على اعجابكم.

استقرار أسعار الذهب في سوريا

استقرت أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات اليوم الإثنين 1-8-2022، وسط تراجع ملحوظ في الطلب.





أسعار الذهب اليوم في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، 142.794 ألف ليرة (56.83 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وظل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، نحو 124.948 ألف ليرة (49.73 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، عند 107.097 ألف ليرة (42.63 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، ظل سعر جرام الذهب عيار 14 عند نحو 83.297 ألف ليرة (33.15 دولار) خلال تعاملات اليوم الأحد.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في سوريا، نحو 4.440 مليون ليرة (1768 دولارًا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 999.583 ألف ليرة (397.84 دولار).





أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالمياً، زادت أسعار الذهب خلال تداولات الأسبوع المنقضي، مع مواصلة الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية، ما دفع المعدن الأصفر إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو 5 أشهر.