وفد "الجهاد" يزور عوائل الشهداء والأسرى والجرحى في رام الله

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، عددًا من منازل الأسرى والجرحى والشهداء في محافظة رام الله استمرارًا لحملة الزيارات التي يقوم بها الوفد لهذه العوائل.

وقام الوفد بزيارة عائلة الأسير القيادي سعيد نخلة في مخيم "الجلزون" شمال رام الله، والذي تعرض للاعتقال أكثر من مرة حيث كان آخرها في الأول من مايو الماضي.

كما زار الوفد منزل الأسير القيادي يوسف غوانمة ونجله مسلم، والذي أعاد الاحتلال اعتقاله في 21 حزيران الماضي وأصدر حكم اعتقال إداري بحقه لـ 6 أشهر.

وشملت الزيارة، منزل المرحوم وأحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية الشيخ محمد غوانمة، والذي أمضى ما يقارب 18 عامًا متنقلاً بين سجون الاحتلال على فترات متقطعة، إضافة إلى زيارة منزل الجريح قسام صمادعة.

الجدير بالذكر، أن حملة الزيارات التي تقوم بها حركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة الغربية المحتلة، تأتي في إطار مسؤوليتها بالوقوف إلى أبناء شعبنا وتقوية الروابط الاجتماعية معهم.