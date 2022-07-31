الجهاد يهنئ خريجي الجامعات في رام الله

هنأ وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي عدداً من خريجي الجامعات اليوم الأحد، في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وزار وفد الحركة عدداً من الطلاب الخريجين ومنهم محمد عبد الرحمن زيد ونعيم خالد زياد وشروق عبد الرحمن زيد ومريم طارق زياد، مقدماً لهم الدروع التكريمية لهم على تفوقهم في مسيرتهم الجامعية.

وأكد وفد الحركة على تهنئته للطلبة الخريجين باجتيازهم المرحلة الجامعية متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، وأن يكون تفوقهم ونجاحهم ذخراً على طريق النصر والتحرير.

وبدوره قدم الطلاب الخريجين شكرهم لوفد الحركة على زيارتهم الكريمة، مؤكدين على دور حركة الجهاد الإسلامي في دعمهم خلال مسيرتهم العلمية.

يشار إلى أن هذه الزيارات تأتي في إطار دعم حركة الجهاد الإسلامي لأبناء شعبنا، وتأكيداً على أهمية دور الشباب في مسيرة شعبنا ومقاومته حتى دحر المحتل الغاصب.