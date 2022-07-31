بالفيديو والصور لحظة سقوط الصاروخ الصيني "Long March 5" فى المحيط الهندى

لحظة سقوط صاروخ الصين في المحيط الهندي، التقطت عدسات الكاميرات صورا وفيديوهات مذهلة للحظة سقوط بقايا الصاروخ الصيني فوق ماليزيا قبل أن يهبط في المحيط الهندي، ليلة السبت، ويُظهر فيديو، التقطه ونشره شخص على "تويتر" - معتقدًا في البداية أنه نيزك - بقايا الصاروخ وهي تتسابق عبر السماء قبل أن تحترق في الغلاف الجوي عند عودتها.

فيما أكدت وكالة الفضاء الأمريكية، أن الحطام عاد إلى الغلاف الجوي في حوالي الساعة 12.45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في وقت سابق من يوم السبت، وأحالت جميع الأسئلة حول الموقع الدقيق للعودة وتناثر الحطام إلى الحكومة الصينية.

وقالت ناسا، إن بكين لم تشارك "معلومات المسار المحددة" اللازمة لمعرفة مكان سقوط الحطام المحتمل، وكان هناك مخاوف من أن الحطام يمكن أن يهبط في المكسيك، لكنه هبط في النهاية في المحيط، دون التسبب في أي إصابات أو أضرار، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقال بيل نيلسون، مدير ناسا: "يجب على جميع الدول التي ترتاد الفضاء اتباع أفضل الممارسات المعمول بها والقيام بدورها في مشاركة هذا النوع من المعلومات مقدمًا للسماح بتنبؤات موثوقة لمخاطر تأثير الحطام المحتمل"، وأضاف "القيام بذلك أمر بالغ الأهمية للاستخدام المسؤول للفضاء ولضمان سلامة الناس هنا على الأرض."

فيما لم ترد سفارة الصين لدى الولايات المتحدة، على الفور، على رسالة تطلب تعليقًا من موقع "ديلى ميل"، وفي الساعات الأخيرة التي سبقت سقوط الصاروخ المعزز من المدار، كانت منطقة مأهولة بالسكان في المكسيك في شبه جزيرة باجا كاليفورنيا، بالقرب من كابو سان لوكاس، في المسار المحتمل للحطام، وفقًا لتقييم من ناسا.

ومع ذلك، اعتبر الخبراء أن تفكك المحيط المفتوح هو السيناريو الأكثر احتمالا، وقالت قيادة الفضاء إن عودة الدخول حدثت في مكان ما فوق المحيط الهندى، ونظرًا لأن مرحلة التعزيز تدور حول مدار الأرض كل 90 دقيقة، كان من المستحيل التنبؤ بالنقطة الدقيقة التي ستغرق فيها من السماء.

كانت الخردة الفضائية المتساقطة هي المرحلة الأساسية التي يبلغ وزنها 23 طناً لصاروخ لونج مارش 5B-Y3 - أقوى صاروخ صيني - والذي تم إطلاقه في 24 يوليو لتسليم وحدة وينتيان إلى محطة تيانجونج الفضائية الصينية.





