خطوات وموعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور

بالتزامن مع اقتراب موعد صرف وراتب مستحقات الضمان الاجتماعي المطور، والذي حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق، وذلك على أن يكون بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي، فقد كشفت الوزارة في ذات الوقت عن طريقة وموعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور.

موعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي

وتفصيلاً، فقد أوضحت الموارد البشرية السعودية، أن مدة الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 2022 تكون خلال شهرين أي خلال 60 يوما تقريباً.

كما أشارت الوزارة، إلى أنه في حالة الإجابة برفض اعتراض هذا يعني أن الشخص غير مستوفي لشروط اﻷهلية.

أما في حالة الإجابة بالقبول فسيتم هنا صرف المعاش للمستحق، كما يمكن صرفه بأثر رجعي عن اﻷشهر التي لم يتم صرفه له.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم على اعتراض في الضمان الاجتماعي المطور يكون من خلال عدة خطوات سهلة وميسرة.

خطوات تقديم الاعتراض جاءت كالتالي:

- الدخول على منصة وزارة الموارد البشرية السعودية من خلال الرابط.

- ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول وذلك من خلال إدخال عض المعلومات وهي:

1- رقم الهوية.

2- إدخال كلمة السر.

3- ثم كتابة رمز التحقق.

4- وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

5- ثم تحديد الطلبات المتواجدة في القائمة الرئيسية.

6- ثم الضغط على رمز العين المتواجد أسفل الطلب.

7- ستظهر بعد ذلك حالة الأهلية التابعة للشخص المتقدم.

8- ويتم بعد ذلك الاطلاع على أسباب عدم الأهلية.

9- بعدها يتم الضغط على أيقونة إرفاق.

10- ويتم بعد ذلك تحميل كافة مستندات الدعم التي تثبت الأهلية.

11- ثم الانتظار حتى يتم الرد على الاعتراض.

دراسة أهلية الضمان المطور

ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فتتم دراسة الاهلية بعد استكمال المستندات التي تثبت أحقية المواطن في استحقاق المعاش، ودراسة أيضاً كافة أسباب عدم الصرف.

تخصيص ملياري ريال لمستحقي الضمان الاجتماعي

ومؤخراً، كان قد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443- 1444هـ (2022م).

معاش أساسي إضافي يصرف لمرة واحدة

ويعد الدعم الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين بناء على ما رفعه ولي العهد معاشًا أساسيًّا إضافيًّا لما تحظى به الأسر الضمانية من معاشات شهرية بحيث يصرف لمرة واحدة.

ويأتي الدعم المخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي كذلك ضمن حزمة من الدعوم الحكومية التي جاءت استجابة للارتفاع الأسعار العالمية وتقليل أثرها على الأسر المستحقة للدعم، الأمر الذي سوف يساعد المستحقين على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، وذلك إيمانًا من القيادة ومسؤوليتها تجاه مواطنيها ومواطناتها من الأسر المستحقة سوف يشمل الدعم جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي في النظامين القديم والمطور ممن أعلنت أهليتهم منذ يونيو الجاري.