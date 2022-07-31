اضطراب أسعار العملات الرقمية اليوم، يبحث الكثير من المتابعين حول العام عن أسعار العملات الرقمية التي انتشرت بشكل كبير في مجال الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، حيث يتابع أسعار العملات الرقمية المشفرة الملايين حول العالم سواء ارتفعت أم انخفضت أسعارها، حيث وضع الكثيرون منهم أموالاً طائلة في هذه العملات للتجارة، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقال بعنوان اضطراب أسعار العملات الرقمية اليوم، ولعرفة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية.

اضطراب أسعار العملات الرقمية

شهدت أسعار العملات الرقمية المشفرة اضطراباً، خلال تعاملات اليوم الأحد 31 -7- 2022 في ظل مخاوف استمرار رفع أسعار الفائدة.

سعر بيتكوين اليوم

تراجع سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الأحد 31 -7-2022 بنسبة 0.31% لتصل إلى 23723.5 دولار، كما هبطت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكثر شعبية في العالم لتصل إلى 453.45 مليار دولار.

وكان سعر عملة بيتكوين قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.





أسعار كافة العملات الرقمية المشفرة اليوم

سعر عملة إيثريوم

انخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.73% مسجلًا 1693.17 دولار.

سعر بينانس كوين

وارتفع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.9% ليبلغ 293.00 دولار.

سعر عملة الريبل

وصعد سعر عملة الريبل XRP بنسبة 5.47% ليسجل 0.3873 دولار.

سعر عملة كاردانو

وانتعش سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 2.32% إلى 0.5309 دولار.

سعر بولكادوت

وانخفض سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.84% لقيمته ليصل إلى 8.24 دولار.

سعر دوجكوين

وانتعش سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 2.11% ليصل إلى مستويات 0.070458 دولار.

ويُشار إلى أنه تعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.