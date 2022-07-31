هيئة الأسرى: استمرار القرصنة "الاسرائيلية" لأموال الشعب الفلسطيني استهتار بالمجتمع الدولي ومكوناته

أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مساء اليوم الأحد، قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب التي تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية.

وقال أبو بكر: " استمرار القرصنة "الاسرائيلية" لأموال الشعب الفلسطيني بهذا النهج وهذا الشكل، استهتار بالمجتمع الدولي ومكوناته ومنظومته، التي أصبحت غير قادرة على حماية اتفاقياتها ومعاهداتها ومواثيقها، ولم يبقى خط أحمر والا تجاوزته منظومة الاحتلال، بشكل علني وفاضح".

وأوضح، أن "الكابينيت" خصم هذه الاموال والتي تساوي بمجموعها الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات وعائلاتهم.

وطالب أبو بكر المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته، وأن يضع حد لهذه الجرائم الانتهازية، وأن لا يترك قادة الاحتلال بهذه الحرية من التطرف والتفرد بالشعب الفلسطيني وأسراه وعائلاتهم، ولن يستطيع احد نزع الصفة النضالية عن اسرانا واسيراتنا، لانهم ابناء حركات تحرر، ويريدون وطنهم المختطف من هذه العصابة.