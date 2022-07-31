الاحتلال يصادق على إقامة منطقة صناعية مع الأردن

صادقت حكومة الاحتلال اليوم الأحد على تسريع تنفيذ مشروع إقامة منطقة صناعية مشتركة مع الأردن.

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة مشروع “بوابة الأردن” كانت طُرحت خلال المحادثات التي أدت إلى إبرام معاهدة السلام في عام 1994 .

ونقلت الصفحة الرسمية لرئيس وزراء الاحتلال، يائير لابيد على موقع فيسبوك عنه القول :”بعد 28 عاما من إبرام معاهدة السلام مع الأردن، ندفع علاقات حسن الجوار بين الدولتين خطوة أخرى إلى الأمام”.

وقال إن “المبادرة ستجلب للدولتين فرص عمل، وستدفع علاقاتنا الاقتصادية والسياسية، وسترسخ السلام والصداقة بين الدولتين”، مضيفا أنه تم استكمال التفاصيل الأخيرة لهذا المشروع خلال زيارته مؤخرا للأردن.

ويتعلق المشروع بمنطقة صناعية مشتركة تقع بمحاذاة الحدود ستسمح لأصحاب المشاريع ولرجال الأعمال الإسرائيليين والأردنيين بالتواصل المباشر. وستخلق مشاريع في مجالات التجارة والتكنولوجيا والصناعة المحلية.

وعلقت وزيرة المواصلات والأمان على الطرق ميراف ميخائيلي بالقول :”أرحب بكل إجراء من شأنه تحسين العلاقات مع المملكة الأردنية. إذ نعتبر الأردن شريكا استراتيجيا له أهمية حاسمة في استقرار المنطقة برمتها”.

وأضافت :”إننا ملتزمون باتخاذ كل ما يلزم في سبيل ترسيخ علاقاتنا مع المملكة والمساعدة على تحقيق الأهداف المشتركة لها ولدولة إسرائيل”.