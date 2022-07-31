منتخب فلسطين يحل خامساً في بطولة غرب آسيا للشباب بكرة الطائرة

حل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للشباب، بالمركز الخامس من بطولة غرب آسيا للشباب، بعد فوزه على شقيقه الكويتي بثلاثة أشواط نظيفة، خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الأحد، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس.

وأنهى منتخبنا الوطني الشوط الأول لصالحه بنتيجة كبيرة بواقع 25-13، وكان المنتخب الكويتي ندا قويا لمنتخبنا خلال الشوط الثاني الذي أنهاه المنتخب بواقع 28-26، ليحسم منتخبنا الشوط الثالث بنتيجة 25-19.

وفرض منتخبنا الوطني للشباب نفسه رقمًا صعبًا في البطولة، وتأهل للدور الثاني بعد أن حل وصيفًا في مجموعته من ثلاثة انتصارات وخسارة وحيدة، وفي ربع النهائي تعرض لهزيمة مفاجئة أمام منتخب لبنان بشوطين لثلاثة.