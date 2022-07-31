خفض أسعار البنزين في "إسرائيل" غداً الإثنين

تنخفض أسعار الوقود والبنزين، غداً الإثنين، الأول من شهر آب/ أغسطس 2022 في البلاد، بحوالي أكثر من شيكل ونصف الشيكل لليتر الواحد.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن ينخفض سعر ليتر البنزين إلى 6.58 شيكل، وذلك بعد أن بلغ 8.08 شيكل في شهر تموز/ يوليو الجاري.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه يعود خفض أسعار الوقود إلى قرار وزارة المالية "الإسرائيلية"، خفض ضريبة المحروقات بنصف شيكل آخر، بدءاً من بداية آب/ أغسطس المقبل، ما يعني انخفاض الضريبة التراكمي على ليتر البنزين بشيكل واحد.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن أسعار الوقود في "إسرائيل"، تُحدد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير، حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع الشهر الجاري، ارتفع سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية إلى 8.08 شيكل، علماً بأن ذلك يتزامن مع موجة من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

وكانت خفّضت ما تسمى بـ"سلطة الضرائب" في "إسرائيل" ضريبة المحروقات بنصف شيكل، في 13 نيسان/ أبريل الماضي، وتقرر أن يسري هذا التخفيض حتى نهاية آب/ أغسطس المقبل، ثم جرى تمديده لغاية 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.