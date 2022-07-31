"الريان القطري" يتعاقد مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد

أعلن نادي الريان القطري، مساء اليوم الأحد، تعاقده رسميا مع مدافع المنتخب الوطني الفلسطيني ياسر حمد، اعتبارا من الموسم المقبل، قادما من المصري البورسعيدي.

وقال النادي القطري، الذي يلعب في دوري المحترفين، عبر موقعه الرسمي:" أن الفلسطيني ياسر حمد (24 عاما) وقع رسمياً على كشوف الفريق".

ويُشار إلى أنه بات ياسر حمد أول صفقة صيفية للريان الذي احتل المركز الثامن في الدوري القطري الموسم الماضي.

ويمتلك حمد 21 مباراة دولية مع منتخبنا الوطني لكرة القدم، سجل خلالها 5 أهداف، وشارك في كأس العرب 2021، كما لعب كل مباريات منتخب الفدائي في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنسخة 2023، والذي نجح خلالها المنتخب بالتأهل للمرة الثالثة في تاريخه إلى أمم آسيا.

ومن المنتظر أن يتم قيد ياسر حمد في قائمة الريان بدلا من المدافع الإيراني شجاع خليل زاده، الذي رحل إلى صفوف النادي الأهلي.

وكان قد سبق للاعب أن خاض عدة تجارب احترافية في الدوري الإسباني مع بورتغاليتي، وسانتورتزي، قبيل انتقاله إلى البسيتين البحريني، ومنه انتقل على سبيل الإعارة إلى النادي المصري البورسعيدي، وسجل معه عددا من الأهداف.

جدير ذكره أنه يفتتح الريان مشواره بدوري المحترفين القطري، بلقاء نادي الشمال يوم الأربعاء المقبل.